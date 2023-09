Ő az első olyan digitális előadó, aki komoly lemezszerződést kapott, a Warner már ki is adta első kislemezét Dominoes címmel, aminek egyre feljebb szökik a nézettsége, már 120 ezer megtekintés felett jár.

Az "énekesnő" valójában soha nem létezett, nem egy valóságos személyről mintázták, csupán összeraktak néhány most divatosnak számító tulajdonságot, hogy minél több ember tetszését nyerje el. A videóklipen jól látszik, hogyan álmodták meg a tökéletes előadót készítői: feltűnő színű haj, óriási szemek, vékony alak, amit szívesen mutat meg merészebb ruhadarabokban is.

A hangját egy valóságos előadóról mintázták, azonban annyira elváltoztatták az eredeti hangot, hogy így létrejött az MI-influenszer saját hangja, amiből már nem lehet felismerni az eredetit, írja a Blikk.

A dalból befolyó összeget, ahogyan egy valóságos előadónál is, dalszövegírók, zenészek, énekesek kapják, a jogdíjak szerint tehát mindenki, aki a dalon dolgozott. Ebben az esetben például Alle Farben is kap belőle némi pénz, aki a közreműködött között dolgozott.

Noonoouri nem most "született", 2018-ban mutatták őt be először a nagyközönség előtt a New York-i divathéten. Akkor is, ahogy jelenleg is 18 éves.

Már olyan népszerű márkákkal is együtt dolgozott, mint a Dior, a Valentino vagy a MiuMiu.