Az ütemtervnek megfelelően halad a székesfehérvári Alba Aréna építése, számolt be róla közösségimédia-oldalán Vargha Tamás, Székesfevérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes.

Vargha Tamás, a város országgyűlési képviselője hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy az ütemterv szerint halad az Alba Aréna multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok építése. Látványos felvételeket is közzétett az építkezésről.

Mint ismeretes, a közel 46 milliárd forintos beruházás az év végére készül el. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a létesítmény bokrétaünnepségén májusban azt hangsúlyozta, hogy a város évtizedek óta várt erre a stadionra.

Képes összeállítás az Alba Aréna építésének jelenlegi állásáról:

Az új aréna a közösségi, illetve a sport- és a kulturális élet szempontjából meghatározza majd a város következő évtizedeit.

A polgármester a májusi rendezvényen azt a reményét is kifejezte, hogy nem csak a fehérvári jégkorongosoknak, hanem a magyar jégkorong-válogatottnak is központja lesz az Alba Aréna, amelyben e sportág mellett más teremsportágak, valamint kulturális rendezvények, koncertek is otthont kapnak majd.