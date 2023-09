Az HSBC friss jelentése szerint a durián iránti globális kereslet 400 százalékkal emelkedett tavaly nyár óta, ami elsősorban a kínai fogyasztók rajongásának tudható be.

Az elmúlt két évben Kína 6 milliárd dollár értékben importált a világ legbüdösebb gyümölcseként is ismert duriánból, az ország a globális duriánkereslet 91 százalékát adta – mondta Aris Dacanay, az HSBC közgazdásza.

A durián iránti keresletrobbanás tehát jelentős részben Kínára összpontosul, ahol a lakosság körében nem pusztán saját fogyasztásra vásárolják a gyümölcsöt, hanem ajándékba is adják – a durián ajándékozása ugyanis magas társadalmi státuszt szimbolizál. Emellett Kínában már az is elterjedt, hogy az emberek eljegyzéskor is ajándékoznak duriánt a rokonoknak és barátoknak.

Noha Kínában a durián iránti kereslet már 2017-ben fellendült, az igazán erőteljes növekedés 2022 végétől indult meg – mondták a bank szakértői. A világ második legnagyobb gazdaságában a duriánt átlagosan több mint 10 dollárnak megfelelő áron árulják kilogrammonként, míg a délkelet-ázsiai országokban az átlagos ár nagyjából 6 dollárnak felel meg. A kínálat jelentős része is a délkelet-ázsiai országokból származik. Tavaly ezek az államok (különösen Thaiföld) adták a globális duriánexport 90 százalékát.

Bár Thaiföld uralja a durián piacának kínálati oldalá, a kereslet lendületes emelkedésével a termelési verseny is fokozódik. A délkelet-ázsiai államok ugyanis egyre inkább próbálják kihasználni a piaci lehetőségeket – áll az HSBC jelentésében.

Forrás: CNBC