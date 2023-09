Szerdán a kakaó árfolyama a New York-i és a londoni tőzsdén is tovább emelkedett, és záráskor 44 éves csúcsot ért el. A kereskedők elsősorban a kakaótermeléssel összefüggő globális fennakadások miatt aggódnak, és ez löki egekbe az árakat.

Szerdán New Yorkban és Londonban is drágult a decemberi szállítású kakaó, és a tartós áremelkedés hatására a New York-i záróár 44 éves csúcsot ért el, míg Londonban új rekord született. A kereskedők elsősorban a kakaótermeléssel kapcsolatos globális fennakadások miatt aggódnak, és ez fűti a drágulást.

A kakaó ára az elmúlt évben folyamatosan emelkedett, ahogy a globális kakaókínálat szűkült. A közelmúltban a nyugat-afrikai heves esőzések, illetve az ennek nyomán elterjedő növénybetegségek rontották a termést. Elefántcsontpart ugyancsak hasonló problémákkal küzd, ott a lisztbogarak által terjesztett növénybetegség pusztítja a termést. A Tropical Research Services becslései szerint az elefántcsontparti kakaótermés nagyjából 20 százalékát érinti a betegség.

Összességében az iparági elemzők most úgy számolnak, hogy a 2023/2024-es szezonban ismét kínálati hiány lesz a kakaópiacon, amivel már a harmadik egymást követő évben haladná meg a kereslet a kínálatot.

Mindeközben a világ második legnagyobb kakaótermesztő országának számító Ghánában a szabályozó hatóság augusztus közepén közölte, hogy a termelők egy része valószínűleg nem fogja tudni teljesíteni az erre a szezonra vállalt kötelezettségeit. Ghána 2022/23-as kakaótermése 650 ezer tonna körül várható, ami 13 éves mélypontnak felelne meg, és 24 százalékkal maradna el az eredeti várakozástól. Az országban a műtrágyahiány és a növénybetegségek rontják a kakaóhozamot.

Ezzel együtt viszont a koronavírus-járvány utáni nyitások jelentősen megnövelték a csokoládé iránti keresletet. A Nielsen adatai szerint a május 27-én végződő 52 hét során a csokoládé dollárban számított globális értékesítése 10 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest. Az Euromonitor elemzői pedig úgy számoltak, hogy 2023-ban a csokoládé alapú édességek globális eladása 5,8 százalékkal, közel 26 milliárd dollárra emelkedik.

A drágulás azonban most már a keresletet is elkezdte visszafogni, ennek pedig a feldolgozási oldalon érezhető jelei vannak. Észak-Amerikában a National Confectioners Association nevű iparági szervezet július 20-án arról számolt be, hogy a térség második negyedéves kakaófeldolgozása éves alapon 12 százalékkal (102.493 tonnára) esett vissza. Az Ázsiai Kakaószövetség ugyancsak a második negyedévre azt közölte, hogy a régió kakaófeldolgozása 6,5 százalékkal (213.977 tonnára) csökkent. Európában pedig az Európai Kakaószövetség július 6-án tette közzé, hogy az európai kakaófeldolgozás éves szinten 5,7 százalékkal 343.283 tonnára zsugorodott, ami kétéves mélypontnak felelt meg.

Forrás: barchart.com