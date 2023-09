A 19. századtól sok magyar vándorolt ki az észak-amerikai kontinensre, elsősorban az Egyesült Államokba, de egy kisebb csoport Kanadában is letelepedett. Rengeteg magyar földrajzi elnevezéssel találkozhatunk arrafelé, ilyen például a Tokaj vagy a Balaton. Egy kanadai település neve pedig egyben az egyik legszebb szavunk is.

A történelem tükrében bizony egyáltalán nem meglepő, hogy Kossuth Lajos neve többször is feltűnik Észak-Amerika térképén, több települést is elneveztek róla, illetve egy megye is róla kapta a nevét.

Ám Kanadában is letelepedtek magyarok, és hozzájuk is nagyon sok történet kapcsolódik.

A 19. század végén egy magyar gróf kísérletet tett egy New Hungary, azaz Új Magyarország nevű kolónia létrehozására Kanadában, de a terve nem sikerült. Ugyanakkor Saskatchewan állam területén továbbra is megtalálhatóak a magyar jelenlét emlékei, köztük egy Kaposvárnak nevezett templom vagy az alapító grófhoz kötődő Esterhazy nevű helység - emeli ki a Promotions.hu.

De az Otthon nevű település is az Esterházy gróf nevéhez kötődik, amelyet 1894-ben alapított.

A Google Mapsen is felfedezhető az Otthon nevű helység, amely sokáig a magyar diaszpóra egyik jelentős települése volt. Ezt a területet egy időben Little Hungaryként is emlegették.