A 28 éves Lola Mason, akit az interneten a rajongói csak MamaPlugs néven ismernek, azzal botránkoztatta meg a követőt, hogy arról töltött fel videót, hogy a feneke miatt nem tud víz alá merülni.Lola nagyon népszerű az Instagrammon és az OnlyFans-en, ahol azt is megosztotta a követőivel, hogy Törökországban csináltatta a fenék- és hasplasztikáját, ami nem csak az önbizalmát, de a követőinek a számát is megnövelte.

A 11 ezer fontba, vagyis majdnem 5 millió forintba kerülő műtétnek azonban hátrányai is voltak, pár hónappal ezelőtt arról posztolt, hogy nagyon nehezen talál magának nadrágot, most pedig arról osztott meg videót, hogy nem tud víz alá merülni, mert a feneke fenntartja.

A videó alatti kommentekben sokkan vicces vagy éppen gúnyos megjegyzéssel illették a testéből élő nőt.