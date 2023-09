Tovább fokozódik a Taylor Swift körüli rajongás, amely jelenleg elsősorban az Eras turné kirobbanó sikerének tudható be. Most egy amerikai médiaholding olyan riportert keres, akinek a kizárólagos dolga az lenne, hogy az énekesnőről tudósítson. Mindezért pedig akár évi 100 ezer dollárt is kaphat.

Amikor már úgy tűnt, hogy nem tud tovább fokozódni a Taylor Swift körüli rajongás, megjelent egy különös álláshirdetés az Egyesült Államokban. A számos amerikai lapot tömörítő Gannett médiaholding ugyanis „Taylor Swift riportert" keres, vagyis olyan újságírót, akinek kizárólag az lenne a dolga, hogy az énekesnőről tudósítson.

Az álláshirdetés szeptember 12-én jelent meg, és gyorsan fel is kapta az amerikai sajtó. A leírás szerint egyébként a munka nem kizárólag az Egyesült Államokra koncentrálódna, ugyanis olyan jelöltet keresnek, aki képes és hajlandó is külföldre utazni a munkája során – írja a The Richest.

A leírás szerint a riporternek több különböző platformon kellene tudósítani az énekesnőről, vagyis amellett, hogy jó íráskészség szükséges a munkához, a fotózásban és a közösségimédia-felületek kezelésében is jártasnak kell lennie a megfelelő jelöltnek.

Mindezért pedig akár évi 100 ezer dolláros fizetést is kaphat az újságíró. A teljes képet árnyalja, hogy bár ez az összeg terjedt el az amerikai nyilvánosságban, a hivatalos ajánlat órabért jelöl meg, 21,63 és 50,87 dolláros tartományban. Ez azt jelenti, hogy a teljes állásban dolgozó Taylor Swift riporter elvileg évi 44.990 és 105.810 dollár között kereshet. Ez forintban kb. évi 16-37,7 millió forintnak felel meg, azaz havi 1,3-3,1 millió forint.

Az elmúlt időszakban a Taylor Swift körüli felfokozott érdeklődést a jelenleg is zajló nemzetközi koncertsorozata fűti. Amellett, hogy valószínűleg ez lesz minden idők (pénzügyileg) legsikeresebb turnéja, és az énekesnő hatalmas bónuszokat osztott szét a koncertsorozat amerikai dolgozói között, nemrég az is kiderült, hogy a turnéról készült koncertfilm még a legújabb Ördögűzőt is legyőzte a premierek előtt.