A 205 kilométer hosszú Balatoni Bringakör több mint fele fokozatosan, szakaszról szakaszra megújult az elmúlt években, több mint 6 milliárd forint értékben. A komplex rekonstrukció azonban itt nem áll meg.

A Balatoni Bringakör fejlesztésének folytatásaként a nem építési engedélyköteles szakaszok felújítása kezdődik meg Balatonudvaritól – Vonyarcvashegyig, amely főként a meglévő lakóutcák lokális, illetve teljes felületű rekonstrukcióját, részben pedig a meglévő kerékpárútszakaszok szélesítését, aszfaltozását, illetve minden érintett szakaszon burkolatjelfestést, valamint KRESZ- és útbaigazító táblák kihelyezését foglalja magába - írja közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Képes összeállítás a Balatoni Bringakör felújításáról a Magyar Építők felvételből:

Veszprém vármegyében Balatonudvari, Balatonakali, Révfülöp, Badacsonytomaj, Szigliget településeken összesen 7,8 kilométer hosszon.

Zala vármegyében Balatongyörök és Vonyarcvashegy települések különböző szakaszain pedig összesen 2,7 kilométeren történnek fejlesztések.

A fejlesztések Veszprém vármegyében nettó 326 millió, Zala vármegyében nettó 216 millió forint hazai költségvetési forrásból valósulnak meg.

Az esemény helyszínét is érintő Balatonudvari - Vonyarcvashegy közötti pályarészeken kívül egy másik projekt is most indul: ebben a Siófok-Pécs kerékpáros útvonal Somogy vármegyét érintő első szakaszaként, Siófokon 2 kilométer hosszú szakasz újul meg jelen fejlesztéssel, nettó 51 millió forint hazai forrásból - teszi hozzá a Magyar Építők.

A Balatoni Bringakör Balatonudvari és Vonyarcvashegy közötti összesen 10,5 kilométert kiadó megújuló szakaszok, továbbá a siófoki 2 kilométer hosszú szakasz felújítása 2023. november végéig tervezetten elkészül.