Azoknak a felsőoktatási képzésekre felvételt nyert diákoknak, akiknek még nincs bankszámlájuk, mindenképpen érdemes körbetekinteni a kínálatban, hiszen ilyen számlára szükségük lesz. Már csak azért is érdemes körbenézni, mert a bankok most ajándékokkal vagy pénzzel jutalmazzák az új számlanyitásokat - hívja fel a figyelmet összeállításában a Biztosdöntes.hu pénzügyi portál.

Vonzó kedvezmények a diákszámla nyitásához

Magyarország digitális bankja, a Gránit Bank a Gránit Diákszámla konstrukcióját ajánlja a felsőfokú képzésben tanulóknak 26 éves korig. A bankszámlát szelfivel új ügyfélként megnyitva a Gránit eBank mobilalkalmazáson keresztül és a számlanyitási folyamatban Mastercard dombornyomott, nem dombornyomott vagy Gránit Platinum vagy Gránit Metal bankkártyát igényelve 30 000 forintos pénzjutalmat kap az újdonsült számlatulajdonos. A pénz kifizetésének feltétele a megkapott azonosítókkal történő regisztrálás a GRÁNIT Bank eBank mobilalkalmazásba, továbbá az alkalmazás aktiválása és 3 darab sikeres bankkártyás vásárlás tranzakciónként minimum 1.000 Ft értékben 60 napon belül, illetve az ügyfél hozzájárulása a marketing célú megkeresésekhez. Itt is hűségidőt kell vállalni, 12 hónapon belüli számlamegszüntetés esetén az ajándék pénzt vissza kell fizetni. Az akció 2023. október 2-ig tart.

Az UniCredit Bank az egyik legnagyobb összeget, 35.000 forintot ad az új Diákszámla Zéró bankszámlát nyitóknak, eMAG utalvány formájában. Az utalványért Mastercard Standard betéti bankkártyát, illetve mBanking mobilalkalmazási szolgáltatást szükséges igényelni, továbbá meg kell adni a telefonos és e-mailes elérhetőséget is. Ezt követően a számlanyitást követő hónap végéig legalább 5 tranzakciót el kell végezni az alábbiak közül az utalványért: betéti kártyával történő vásárlás, készpénzfelvétel UniCredit belföldi ATM automatából, készpénzfelvétel egyéb belföldi ATM automatából, bankon belüli eseti átutalás, bankon kívüli eseti átutalás, állandó átutalási megbízás, csoportos beszedés, készpénzfelvétel fiókban. A számlára 6 hónapos hűségidő vonatkozik, ezen belüli megszüntetés esetén ki kell fizetni az utalvány összegét. Az akció 2023. december 15-ig tart.

A Raiffeisen Bank a 14-től 25 éves korig nyitható Yelloo bankszámlához kínál 20.000 forint értékű Alza kupont a számlanyitóknak 2023. szeptember 29-ig. A kedvezményért Mastercard betéti kártyát kell igényelni a számlanyitáskor és a számlanyitást követően regisztrálni kell a Yelloo Klubba, illetve a számlanyitáskor meg kell adni egy e-mail címet és hozzá kell járulni az e-mailben történő közvetlen reklámcélú megkereséshez. A számlanyitást követően legalább 5 olyan bankkártyás vásárlást is kell teljesíteni a kuponért, amely könyvelése 2023. október 27-ig megtörténik. Az Alza kupont 2023. november 10-ig lehet letölteni. A 20 000 forint értékű promóciós kód az Alza online felületén váltható be 2023. december 31-ig, legalább 20 001 forintos rendelés esetén. Az akció 2023. szeptember 29-ig tart, online számlanyitás esetén a videó azonosítást legkésőbb 2023. szeptember 29. 12 óráig meg kell kezdeni a promócióban való részvételhez.

Az Erste Banknál most 30.000 forint üti a markát minden egyes új számlanyitónak, aki az "Erste EgySzámla Díjcsomag Diák kedvezménnyel – Diákszámla" nevű konstrukciót választja és a számlanyitáskor bankkártyát is igényel hozzá. A pénzt akkor kapja meg a diák, ha 2023. május 31-én még nem volt erstés bankszámlája és valamely, 2022. október 1-től kezdődött online számlanyitási akciókban még nem vett rész. A számlát nem lehet megszüntetni 2 évig, különben a pénzt vissza kell fizetni. Az akció 2023. augusztus 31-ig tart. A diákszámlát nyitók egy egyedi kulacsot is ajándékba kapnak a banktól a készlet erejéig, 2023. szeptember 30-ig.

Kedvezmények számlanyitás után

A diákok hagyományosan rengeteg kedvezményt kapnak a bankoktól, melyek a számlanyitás után folyamatosan érvényesek, nem csak akciós jelleggel.

A CIB Banknál az ECO ForYou bankszámlán most egy év végéig tartó akció keretében nem kell megfizetni a bankkártya első éves díját, amellyel 5.546 forint takarítható meg. A számlavezetés feltétel nélkül folyamatosan ingyenes, az átutalási a tranzakciók esetében pedig nem kell díjat fizetni a tranzakció első 20 000 forintjáig az idei év végéig biztosan, de lehet, hogy később sem, mert meghosszabbítják ezt az akciót.

Az Erste Banknál folyamatosan ingyenes a diákszámla havi számlavezetése, feltétel nélkül. A számlacsomaghoz kétféle kedvezmény választható, az egyik ilyen kedvezmény a korlátlan átutalás csak a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő díjért (0,3 százalék, maximum 10.000 forintért tranzakciónként), vagy a dombornyomású kártya választható az olcsóbb, elektronikus kártya éves díjáért. A kedvezmények közül egyszerre csak egy lehet beállítva.

A Gránit Banknál a Diákszámlán 20.000 forintos összegig díjmentes, afelett 0,40 százalékba, de legfeljebb 12 000 forintba kerül egy-egy elektronikus átutalás díja. A bankkártyás készpénzfelvételért bármely hazai ATM-ben csak a pénzügyi tranzakciós díjnak megfelelő 0,6 százalékos összeget kell fizetni, ami nagyon olcsónak számít. A számlavezetés folyamatosan, feltétel nélkül ingyenes.

A K&H Bank K&H ifjúsági számlacsomagjának számlavezetése feltétel nélkül, folyamatosan ingyenes és a bankkártya első éves díjért sem kell fizetni.

Az MBH Banknál nem kell fizetni a havi számlavezetésért és a bankkártyáért egyik évben sem. Sőt, a tranzakciókról SMS-t küldő értesítő szolgáltatás is teljesen ingyenes, beleértve a havidíjat és az SMS-ek után fizetendő díjat is. A rendszeres átutalás sem kerül pénzbe a tranzakció első 20.000 forintjáig.

Az OTP Banknál folyamatosan ingyenes a számlavezetés és a bankkártya éves díja feltétel nélkül a Bázis számla Junior kedvezménnyel nevű konstrukció keretében.

A Raiffeisen Bank a Yelloo számlacsomagban feltétel nélkül ingyenesen kínálja a számlavezetést és a tranzakció első 20 000 forintjáig nem kerül pénzbe az elektronikus átutalás. 2023. december 31-ig ingyenes a Verticard bankkártya kibocsátási és első éves díja is.

Az UniCredit Bank Diákszámla Zérója feltétel nélküli ingyenes számlavezetést tartalmaz folyamatosan, ráadásul díjmentes az első éves bankkártya tagsági díja 2023. november 30-ig igényelt kártyák esetén. Emellett azok, akik 2023. december 15-ig nyitják meg a számlájukat, a 0 Ft-os első év mellett a második évtől 50% kedvezményt is kapnak a kártya tagsági díjukra egészen addig, amíg ebben a számlacsomagban vannak.

A 2023-as év nagy újdonságot hozott azoknak, akiknek diákhitele van vagy igényelni szeretnék azt" – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. "A régi diákhiteles ügyfelek választhatják azt a számlakonstrukciót, ami 2023. július 1-től már kötelező, ha valaki diákhitelt szeretne, ez pedig a Diákhitel Számla. Négy bank is vezet ilyen számlát, de a kötelező ingyenes szolgáltatásokat rajtuk az állam szabja meg. Ezek a bankkártya éves díja, a számlavezetési díj, az internetbank, a mobilapplikáció, a telefonbank, a személyes megjelenés nélküli ügyintézés és a folyószámla megszüntetése. Ezen kívül a bank további kedvezményeket is nyújthat, sőt, biztosítási és befektetési kedvezményeket is kapcsolhat hozzá" - mondta.

A fentieken túl, minden banknál elérhetők az állam által minden bankszámlára előírt kötelező kedvezmények, így a törvényi ingyenes készpénzfelvétel bármely belföldi forint ATM-ből legfeljebb havi 2 alkalommal, legfeljebb havi 150 000 forintig, az ingyenes készpénzátvétel a bolti kártyás vásárlások során havi 2 alkalommal, legfeljebb havi 40 000 forintig, a díjmentes átutalás QR-kóddal indítva és a fizetési kérelemmel történő ingyenes fizetés.

Díjmentesek ezen felül minden diákszámla-csomagnál a bankkártyás vásárlások itthon és külföldön, boltban és az interneten, melyet a bankok kereskedelmi kedvezményként nyújtanak, ezt már az állam nem írja elő.

Életkori korlátok

A diákszámlák általában 18 éves kortól nyithatók, sokszor még akkor is, ha már fiatalabb korban is rendelkezett egy másik diákszámla konstrukcióval a fiatal. Meglévő diákszámlások erre – sokszor automatikusan - átszerződnek 18 éves kortól.

A felső korhatár pedig általában 25-26 év. De aki Diákhitel Számla konstrukcióval rendelkezik, az 45 éves koráig is igényelheti a diákhitelt és ezzel a Diákhitel Számlát. A Diákhitel Számla kedvezményeire a folyósítás befejezését követő 1 évig jogosultak a számlatulajdonosok.

Fontos lehet még tudni, hogy nem minden bank követel meg hallgatói jogviszonyt a kedvezményekhez. A Gránit Banknál nem szükséges igazolni ezt, a Raiffeisen Bank pedig külön kihangsúlyozza, hogy a Yelloo számlakonstrukciót mindenkinek nyújtja, aki nem töltötte még be a 26. életévet. Ezért bizonyos kedvezményes bankszámla konstrukciókat azok is igénybe vehetnek, akiknek nincs hallgatói jogviszonyuk, ám még nem töltötték be a 25-26 éves életkort. A diákszámlanyitáshoz az UniCreditnél sincsen szükség diákigazolványra.