Egy friss jelentés szerint a világ luxusingatlan-piacának otthonai iránt továbbra is nagyon erős a kereslet. Bár idén tapasztalható volt némi visszaesés, a piaci aktivitás tartósan a koronavírus-járvány előtti szint felett áll.

A Knight Frank friss jelentése szerint a szuperluxus ingatlanok piaca (ide olyan lakóingatllanok tartoznak, melyek értéke legalább 10 millió dollár) annak ellenére nagyon erős, hogy a második negyedévben némi lassulás mutatkozott azon. A piaci aktivitás ugyanis továbbra is a járvány előtti szinten áll.

Az adatok szerint a vizsgált 12 városban a luxusingatlanok eladásai 11 százalékkal csökkentek a második negyedévben a megelőző negyedévhez képest, míg az éves alapú visszaesés 13 százalékos volt.

Júniusig az éves globális értékesítés 1638-on állt a legalább 10 millió dolláros (kb. 3,5 milliárd forint) ingatlanok területén, ami jelentősen meghaladta a 2019-es 1009-et. Vagyis a visszaesés ellenére a piaci szegmens továbbra is erős.

Az egyes városok között Dubaj állt az élen a lezárt ügyletek tekintetében. A második negyedévben, éves alapon, Dubajban 79 százalékos volt a növekedés. A második helyre Sydney került (46 százalékos növekedéssel), míg a harmadik helyen Párizs állt (17 százalék).

New Yorkban és Londonban érezhetően csökkent a kereslet a legdrágább ingatlanok iránt. Negyedéves alapon Londonban 21,5 százalékkal, New Yorkban pedig 19 százalékkal zsugorodott a tranzakciók száma. Éves összevetésben pedig Londonban 35 százalékos, New Yorkban 8,86 százalékos volt a visszaesés.

Az elmúlt évben egyébként a legnagyobb csökkenést Los Angelesben könyvelték, ahol a legalább 10 millió dolláros ingatlanok eladásai 63 százalékkal estek vissza.

Forrás: Mansion Global