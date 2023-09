Elképesztő módszert választott egy nagymama arra, hogy nyugdíjba vonulhasson. A használt alsóneműit kezdte el árulni az interneten és olyan sikeres lett, hogy nem sokkal később már hat számjegyű összeget keresett évente. Most könyvet írt a történetéről.

Az 56 éves portlandi RubyLynne, akinek kilenc unokája van, 2020-ban döntött úgy, hogy abból fog megélni, hogy a használt fehérneműit árusítja, kezdetben 25-35 dolláros áron. Egy évvel később regisztrált az OnlyFans-re és oda is töltött fel tartalmakat, amiket a követői havi díj befizetése után láthattak.

Az új foglalkozás rövid időn belül olyan sikeres lett, hogy nyugdíjba tudott vonulni és ma már 80 dolláros áron lehet megvásárolni a bugyijait.

A történetéről és arról, hogy hogyan lehet ebből megélni, most könyvet is írt Nagyi Bugyik: Hogyan szereztem vagyont a használt alsóneműim eladásából címmel.

A könyv nemcsak az én vállalkozói utamat osztja meg, hanem arra is ösztönzi az olvasókat, hogy szabaduljanak meg a társadalmi normáktól és kövessék szenvedélyeiket – írja RubyLynne.

Forrás:DailyStar