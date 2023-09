Egy korábban Playboy modellként dolgozó nő havi 50 ezer fontot keres azzal, hogy eljátssza, hogy azoknak a férfiaknak a barátnője, akik felbérlik őt. Az egyik ügyfele annyira a megszállottjává vált, hogy még a végrendeletébe is belevette őt.

A 40 éves anyuka, Char Borley, aki korábban többek között a Playboy magazinnak is dolgozott, most abból keres havi több mint 22 millió forintnak megfelelő fontot, hogy férfiaknak játssza el, hogy a barátnőjük.

A londoni nő, akinek több mint fél millió követője van az Instagrammon, a 22 éves lányával is megvitatja az internetre feltöltött tartalmait és a professzionális barátnő élménynek nevezett munkájáról is tud.

A barátnő élménynek hívom – a férfiak fizetnek azért, hogy egy napig, egy hétig vagy akár egy hónapig is partnerük legyek, és mindez online – mondta Char a munkájáról.

A nőnek hatalmas a rajongó tábora, van, aki több 10 éve követi és van olyan is, aki annyira a megszállottja lett, hogy még a végrendeletébe is belevette.

