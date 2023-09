Árverésre bocsátják Pablo Picasso 1932-ben készült "Femme à la Montre" című híres festményét, a képzőművészeti szakértők szerint az alkotásért akár 120 millió dollárt is adhatnak.

A "Femme à la Montre" (magyarul "Nő karórával") címen ismert festmény most a New York-i székhelyű Sotheby's aukciósház tulajdonában van - derül ki a FOX Business által közölt sajtóközleményből. A Sotheby's november 8-án tartja azt az egész éjszakás árverést, amelyen erre a képre is lehet licitálni.

Ha az eladás előtti becsült árán találna vevőre ez a remekmű, akkor ez lenne a második legdrágábban árverésen eladott Picasso-festmény.Eddig a legtöbbet, egészen pontosan 179,4 millió dollárt, a "Les femmes d'Alger (Version 'O')" című 1955-ben készült festményéért fizettek.

A "Femme à la Montre" című festmény Emily Fisher Landau, egy New York-i filantróp, műgyűjtő és mecénás tulajdona volt, aki márciusban, 102 éves korában halt meg. Az asszony 1968-ban vásárolta meg az alkotást, az impresszionista festmény a Sotheby's szerint New York-i otthonában a kandalló fölött lógott.

Az aukciósház kitér rá, hogy a festménynek ellentmondásos története van, mivel Picasso a festményt múzsájáról és szeretőjéről, Marie-Thérèse Walterről mintázta, ami állítólag véget vetett az orosz-ukrán táncosnővel, Olga Khokhlovával kötött házasságának. A francia modell Picasso egyik féltve őrzött óráját viselte, amikor a festő a vásznon megörökítette.

"Amikor 1932 júniusában megnyílt a műveiből rendezett retrospektív kiállítás, egyáltalán nem lehetett kétséges, hogy ki uralkodik - a vásznon éppúgy, mint a szívében" - írta közleményében a Sotheby's. "Az igazság kiderült, ez pedig Picasso és Khokhlova házasságának végét jelentette".

A Sotheby's azt is megjegyezte, hogy a "Femme à la Montre" egyike Picasso azon három nagyszerű alkotásának, amelyeken karóra is látható. A festő nagyon szerette a különleges karórákat, lelkes gyűjtője is volt ezeknek, az aukciósház szerint három csúcskategóriás karóra volt a tulajdonában.

Fiatal szerelmét az egyik féltve őrzött óráját viselve ábrázolni tehát a legnagyobb megtiszteltetés volt Picasso számára - ez a gesztus nem maradt észrevétlen Marie-Thérèse Walter számára sem, aki "szinte babonás tisztelettel viseltetett az óra iránt" - írta az aukciósház.