Szeptember 18-án Nemzeti Sajtburger Napot tartanak az Egyesült Államokban. Ezen a napon a hamburgerekre specializálódott gyorséttermek egymást túlszárnyalva, elképesztően olcsón kínálják a sajtburgert. A McDonald's-nál például fél dollárért, a Wendy's-nél pedig 1 dollárcentért is lehet venni sajtburgert - de a kedvezmény nem jár bárkinek.

A szeptember 18-a az ünneplésről szól a hamburgereket kínáló gyorséttermekben Amerikában. A McDonald's például ennek alkalmából hatalmas kedvezménnyel kínálja legnépszerűbb termékét, a dupla sajtburgert.

Ezen a napon mindössze 50 centbe (kb. 180 forint) kerül az étel azok számára, akik okostelefonon keresztül adják le rendelésüket. Egy személy azonban aznap csak egyszer élhet ezzel a lehetőséggel. A McDonald's telefonos applikációján csak ezen a napon ajánlják fel a felhasználóknak, hogy használják ki a Nemzeti Sajtburger Nap promóciót, és a kedvezmény automatikusan érvényesül a pénztárnál.

A szemfülesek akár még ennél is olcsóbban beszerezhetik a hamburgert. A Wendy's-nél ugyanis az ünnep alkalmából "Penny-s sajtburgereket" árulnak, tehát mindössze egy centet (3,6 forint) kell fizetni a kasszáiknál a Junior szalonnás sajtburgerért, és az akció náluk egészen szeptember 22-ig tart. Bökkenő azonban itt is van, hiszen a kedvezményt csak azok vehetik igénybe, akik egy másik teljes áru menüt is vásárolnak, és a rendelést a gyorsétterem honlapján vagy applikációján keresztül adják le.

A Burger King pedig úgy ünnepli meg ezt a napot, hogy egy ingyenes sajtburgert ad a Royal Perks hűségprogramjához (Magyarországon BK Kings Törzsvásárlói Program) csatlakozott minden olyan tagjának, aki legalább 1 dollár értékben mást is vásárol. A Royal Perks program keretében a vásárlók 10 "koronát" kapnak minden egyes, a lánc éttermeiben elköltött 1 dollár után. Magyarországon minden 100 forint ér 1 "koronát". A "koronák" a gyakorlatban pontokat jelentenek, amik meghatározott mennyiség esetén beválthatók nagyobb méretű italra, sült krumplira és egyéb nyalánkságokra.

Forrás: CNBC