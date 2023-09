A Budapesten forgatott "Firework" című dal előadója, Katy Perry 225 millió dollárt kapott zenei katalógusáért a The Carlyle Group leányvállalatától, a Litmus Music-tól.

A Litmus Music-tól érkezett információk szerint a megállapodás Perry öt stúdióalbumát érinti, amiket 2008 és 2020 között rögzített a Capitol Records számára. Mindezekért az énekesnő markát elképesztő, 225 millió dollár (kb. 81 milliárd forint) üti hamarosan.

Az albumok, a "One of the Boys" (2008), a "Teenage Dream" (2010), a "Prism" (2013), a "Witness" (2017) és a "Smile" (2020) együttesen 16 többszörös platinalemezes kislemezt tartalmaznak.

"Katy Perry egy zseniális, kreatív látnok, aki a zene-, a filmipar és a filantrópia területére is nagy hatást gyakorolt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen dalokkal gyarapodhat a Litmus Music zenei repertoárja" - írja Dan McCarroll, a Capitol Records korábbi elnöke és a Litmus társalapítója egy sajtóközleményben.

A Litmus másik társalapítója és vezérigazgatója, Hank Forsyth a fentieket azzal egészítette ki, hogy Perry "dalai a globális kulturális szövet alapvető részét képezik. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ismét egy ilyen megbízható partnerrel dolgozhatunk együtt, aki mindenben ragyog, amihez hozzáfog".

Perry szakmai pályafutásának egyik csúcspontja lehetett, amikor felléphetett III. Károly koronázási ünnepségén. Az énekesnő emellett 2021-ben csatlakozhatott azon legendás társai közé, akiknek rezidenciája volt Las Vegas-ban.

Nem ő az első világhírű előadó, aki busás összegért adja el zenéinek jogait. Ahogy az Origo megírta, nemrég így tett például Justin Bieber, előtte pedig Bruce Springsteen is.

Forrás: Fox Business