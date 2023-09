A tavasszal még listavezető, több mint hatmilliárd forintért hirdetett Andrássy úti Tildy Palota, és Lagzi Lajcsi 4,9 milliárd forintért kínált mocsai kastélya is valószínűleg gazdára talált mostanra, vagy bérbeadták azokar - vette észre a Világgazdaság. A lap azt is megírta, melyik most az ország legdrágább eladó luxusingatlana.