Informatikai átállást hajt végre az MBH Bank, aminek sikere érdekében az egyik legnagyobb hazai pénzintézet 2023. szeptember 29. (péntek) 12:30 és október 3. (kedd) 12:00 között nem egybefüggően, részleges és teljes bankszünnapokat tart. A szolgáltatások több napon át tartó részleges vagy teljes szünete indokolja, hogy az ügyfelek is felkészüljenek a tervezett kiesésekre.

A Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. többlépcsős egyesüléséből 2023. május 1-jén létrejött Magyarország második legnagyobb hitelintézete, az MBH Bank Nyrt. az egységes működés megteremtése és a minőségi ügyfélkiszolgálás biztosítása érdekében az informatikai rendszerek harmonizálására kerül sor - jelöli meg a leállások okát a pénzintézet.

A bank részletes tájékoztatójából kiderül, hogy az informatikai fejlesztések miatti szünet az elektronikus szolgáltatásokban elsősorban a volt MKB-s ügyfeleket érinti, de a komplex leállás miatt valamennyi MBH-s ügyfélnek célszerű tájékozódnia a részletekről.

A bank azt írja, hogy az átállási időszak teljes ideje alatt:

zavartalanul biztosítják a digitalizált kártyahasználatot, az ATM-hálózaton keresztüli készpénzfelvételt,

a (POS) terminálokon történő fizikai betéti- és hitelkártyás vásárlást, valamint

a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS)

- azaz a bankkártyahasználat a tervek szerint zavartalan lesz.

"Az átállás kapcsán különösen fontos, hogy az esetleges kellemetlenségek csökkentése érdekében Ön is felkészüljön arra, hogy az átállási időszak alatt bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozott időtartamban vagy módon tud igénybe venni. Az átállás ideje alatt leállást tapasztalhat többek között

bankfiókjaink nyitvatartásában, elektronikus csatornáink elérésében, az azonnali átutalási megbízásokban (mind a küldést, mind a fogadást illetően)" - írják tájékoztatójukban.

Az alábbiakban megadott időintervallumok az átállási feladatokhoz kapcsolódó maximum időtartamot jelentik, ha a bank hamarabb elvégzi a szükséges teendőket, úgy a jelölt szolgáltatásokat is hamarabb elérhetővé teszi az ügyfelek kényelme érdekében.

Bankfiókok

Az MBH Bank bankfiókjai 2023. szeptember 29-én (pénteken) egységesen 12:30-ig tartanak nyitva, 2023. október 2-án (hétfőn) teljes bankszünnap miatt zárva tartanak,

2023. október 3-án (kedden) délelőtt fiókjaik zárva tartanak, 12 órától pedig a megszokott nyitvatartás szerint üzemelnek.

Elektronikus csatornák

A korábbi MKB Bank ügyfeleket érintő leállások:

A Direct Bank, Vállalati Netbank, MBH Info, MBH Netbank, MBH Bank App, Open API szolgáltatások 2023. szeptember 29. (péntek) 19:00 és 2023. október 3. (kedd) 12:00 között nem lesznek elérhetők. A Videóbank szolgáltatás 2023. szeptember 29. (péntek) 19:00 és 2023. október 3. (kedd) 12:00 között nem érhető el.

A volt MKB Bank-ügyfeleket érintő további leállásokról (ATM és bankkártya; Fizetésforgalom; Befektetési szolgáltatások) a pénzintézet honlapján ad részletes és pontos tájékoztatást.

Fontos számunkra, hogy ügyfeleinknek a jövőben is minőségi kiszolgálást nyújtsunk, ezt szolgálják a fejlesztéseink is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az átállási időszakban minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk ügyfeleinknek. Türelmét és megértését ezúton is köszönjük!" - áll az MBH Bank tájékoztatójában.

Cikkünk kiemelt képe illusztráció / forrás: Getty Images/Tom Hahn/Fotofrog