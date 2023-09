Talán nem is hinnénk, hogy amit jó minőségű, vagy épp kifejezetten a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz ajánlott, egészséges élelmiszerekként fogyasztunk, olykor meglepő, sőt, egyenesen bizarr összetevőket tartalmaznak. Ilyen összetevőkből mutatunk egy meghökkentő válogatást!

Még ha azt is gondoljuk, hogy egészségesen táplálkozunk, rengeteg olyan étel van, amelynek bizonyos összetevői árnyalhatják ezt a vélekedést. Egyes élelmiszerekkel - észrevétlenül - olyan adalékanyagok is a szervezetünkbe kerülhetnek, amiket bizony egyébként gusztustalannak, fogyasztásra alkalmatlannak minősítenénk. Ezen összetevők némelyikét a mindennapi főzés során használják, és a csomagolt élelmiszerekben is megtalálhatóak.

Összeállításunkban ilyen összetevőket sorolunk fel. (Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az ebben a cikkben felsorolt ételek főleg brit alapanyagokból készülnek, azt, hogy az élelmiszeriparban milyen összetevőkkel dolgozhatnak az előállítók, külön szabályok írják le, általában nemzeti hatáskörben.)

Tetű szinte mindenben

Az első furcsa összetevő amit említünk, azokban az élelmiszerekben van, amelyek bizonyos vörös színezéket tartalmaznak. A kárminvörös színezéket őrölt bogarakból állítják elő, úgy, hogy a bíbortetű nőstény egyedeit először kiszárítják, aztán forralják. Így nyerik a kárminsavat, amit aztán ételekben és italokban látunk viszont. Ez aztán tényleg mindenben megtalálható, ami piros: joghurtokban, italokban, fagyikban, és cukorkákban is. A kármint még mindig számos cég használja, például lekvárok és sütemények készítéséhez, ezért mindenképpen ellenőrizzük a megvásárolt élelmiszerek címkéjét, ha el akarjuk kerülni, hogy kvázi bogarat együnk (még ha egyébként a szervezetünk képes is megemészteni, allergiás reakciókat kiválthat).

Hódvégbél-váladék lehet a vaníliafagyiban

Egyesek szerint a vanília, eper és málna ízű élelmiszerekben - például a fagylaltban - akár hód végbélmirigyekből származó esszencia - az úgynevezett castoreum - is előfordulhat. Míg ezt a vegyületet az állatok területük megjelölésére használják, az emberek egyes élelmiszereibe ízletes adalékanyagként kerül be.

Juhváladék a rágóban

Állítólag amikor rágózunk, a juhok váladékát is rágcsáljuk, ami a lanolin nevű összetevő alatt rejtőzik. Ez a juhok gyapjából származik, és egyáltalán nem káros az emberi szervezetre.

Emberi szőrzet a kenyerekben

Egyes kenyerek emberi szőrből származó vegyi anyagot, más néven L-ciszteint tartalmaznak. Ezt az anyagot a termékek, például a kenyér eltarthatósági idejének meghosszabbítására használják, és csirketollból, kacsatollból és tehéntollból is nyerhető. Az Élelmiszer-szabványügyi Hivatal európai előírásai szerint csak kacsa- és csirketollból előállított L-cisztein termékek használhatók az élelmiszerek gyártásához..

Enzim a sajtban

Egyes sajtok - ahogy az Origo bemutatta - tejoltó enzimet tartalmaznak, amelyet kecske, borjú vagy juh gyomrából nyernek ki. A lefejt tejhez keverve a tej megalvadását és szilárd anyagokká való szétválását idézi elő ez az enzim, felhasználásnak számtalan különleges sajt előállításánál van jelentősége..

Halhólyagos sör

Érdemes kétszer is meggondolni, mielőtt megrendeljük a következő korsó sört, mivel egyes sörökhöz halhólyagból származó anyagot - úgynevezett izinglaszt - adnak. Ez egy zselatinszerű anyag, amelyet a hordós sörökhöz és - például - a híres ír Guinnesshez adnak, és amely eltávolítja az italokban lévő élesztőmaradványokat vagy szilárd részecskéket.

Forrás: Mirror

Cikkünk kiemelt képe illusztráció, a malmői Undorító Ételek Múzeumának egyik kiállítási tárgya látható rajta