A vállalat elsősorban olyan önkéntesek jelentkezését várja a kísérletekhez, akik a nyaki gerincvelőjük sérülése miatt, vagy laterális szklerózis miatt bénultak meg. A Neuralink az ő fejükbe helyezné el az agy-számítógép interfésznek tekintett implantátumot (BCI), az agy mozgáskoordinációért felelős területére, egy robot által elvégzett beavatkozással. A vállalat kezdeti célja az, hogy az alanyok mozgatni tudják egy számítógép egerét, vagy billentyűket üssenek le egy csatlakoztatott eszközön az implantátumon keresztül - lényegében a gondolataik segítségével.

Azt a Neuralink nem közölte, hány személyt vonnának be a klinikai kísérletekbe, melyek várhatóan hat éven át tartanak. A cég korábban arról számolt be, hogy 10 betegbe ültetnék be az eszközt, erről tárgyaltak az illetékes amerikai szövetségi hatósággal, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalallal (FDA). A Neuralink jelenlegi és korábbi alkalmazottai a Reuters szerint azt árulták el, hogy a hatóságnak korábban komoly biztonsági aggályai voltak az eszközzel kapcsolatban, és egyelőre nem tudni, hogy a cég által megcélzott tíz fős keretből végül hány fő bevonását hagyták jóvá.

Az bizonyos, hogy Musknak személyesen, illetve cégének is komoly ambíciói vannak chipjükkel kapcsolatban. Annak gyors sebészeti behelyezése ugyanis - állításuk szerint - megkönnyítené olyan állapotok kezelését illetve javítását is, mint a súlyos elhízás, az autizmus, a depresszió illetve a skizofrénia. Ugyanakkor a Neuralink már májusban azt közölte, engedélyt kaptak az emberi kísérletek megkezdésére - épp akkor, amikor a céget a szövetségi hatóságok szigorú ellenőrzés alá vetették az állatkísérletek miatt. Erről az Origo ebben a cikkében számolt be. A Guardian felidézi: a Neuralink valóban megkapta a jóváhagyást tavasszal a klinikai kísérletekre, de az FDA azóta sem közölte, végül milyen módon oldódtak fel a korábban megfogalmazott aggályaik.

A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint, ha a BCI sikeres is lesz az emberi felhasználásban a klinikai kísérletek során, legalább egy évtizednek kell eltelnie ahhoz, hogy a vállalat kereskedelmi termékként hozhassa forgalomba a chipet.