A második legolcsóbb csont nélküli sertéskaraj az Auchanban kapható, a vákuumcsomagolt terméknek kilónkénti ára 2.289 Ft. Az ár egységesen ennyi valamennyi magyarországi áruházban.

Ahogy az Origo megírta, nemrég lényeges változást vezettek be az Árfigyelő rendszerében. Korábban ugyanis előfodrult, hogy a rendszerben legolcsóbbként jelent meg egy adott élelmiszer annál a kereskedőnél is, amely esetleg csak néhány áruházában kínálta a terméket az árfigyelő szerinti áron, egyébként jellemzően annál drágábban árusította, Ennek véget vetett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH): az Árfigyelő oldalán szereplő ár az az ár, amelyen a termék az üzletek legalább 80 százalékában kapható annyiért, vagy akár annál olcsóbban is.