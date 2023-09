Az alapvetően cigarettagyártásból élő Philip Morris International (PM) két éve vásárolta be magát az egészségiparba, ám most a gyógyszergyártó üzletág egyik vállalatának (Vectura) a működtetéséhez keres partnert. Jelenleg Deutsche Bankkal folytat tárgyalásokat, ám felmerült a teljes üzletág többségi vagy kisebbségi részesedésének értékesítése is – írja a The Wall Street Journal.

A dohányipari óriás 2021-ben három gyógyszeripari vállalatot vásárolt fel több mint 2 milliárd dollárért: az inhalátorokat gyártó brit cég, a Vectura 1,36 milliárdért került a PMI kezébe, a nikotintapaszokat készítő dán Fertin Pharmát több mint 800 millió dollárért szerezte meg, míg az amerikai OtiTopic bekebelezésének részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Philip Morris azért döntött az akvizíció mellett, hogy bővítse portfólióját. Hozzá kell tenni, hogy az inhalátor gyártás közel áll az új dohányzási eszközökhöz, míg a nikotin tapasz gyártás kézenfekvő volt. Ennek ellenére többen is bírálták a PMI magatartását. Brit orvosok és tudósok nyílt levélben kritizálták a céget: szerintük visszás, hogy a dohányzással összefüggő betegségek kezeléséből profitálhat a dohányipar egyik legnagyobb szereplője.

Talán a visszásságok miatt, talán a gyenge menedzselés miatt, de elmaradt a PMI leányvállalatok profitja a várakozásoktól. Sőt az üzletág veszteségesen működik. Például az egyik leány új gyógyszerének klinikai tesztje kudarcba fulladt, így a befektetés egyelőre pénznyelőnek tűnik.

Több forrás szerint a cég vezetését váratlanul érte, hogy a gyógyszeripari termékek, főleg az inhalációs készítmények kifejlesztése, majd engedélyeztetése mennyi időt vesz igénybe. Így aztán érthető, hogy a vállalat az üzletág átalakítását tervezi. Mindez rámutat arra is, hogy a dohányipari szereplők egyelőre csak küzdenek a diverzifikációval, pedig köztudott, hogy évek óta folyamatosan csökken a dohányzók aránya, így előbb-utóbb kénytelenek lesznek más területeken terjeszkedni.