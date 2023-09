Angliai gyártóbázisának óriási fejlesztését jelentette be a Warner Bros: a Watford melletti Leavesden-ben fekvő stúdiókomplexumukat néhány év alatt közel a másfélszeresére bővítik. Leavesden-ben olyan nagysikerű filmeket készítettek, mint például az idei év egyik legnagyobb kasszasikerét jelentő Barbie mozifilmet, melynek legtöbb jelenetét ott vették fel.

A bővíétssel a létesítmény kapacitása 50 százalékkal nő, és a Warner Bros közlése szerint azzal 4.000 új "közvetlen és közvetett" munkahelyet hoznak létre országszerte.

A vállalat azt is közölte, hogy a bővítés révén ez a stúdiókomplexum válik a DC Studio berkein belül a népszerű képregényekből készülő szuperhősfilmek elsődleges gyártóbázisává, így a jövő Superman, Batman és Wonder Woman adaptációit is ott készítik majd.

Az utóbbi időszak legnagyobb címe, amely a stúdióban készült, a Barbie élőszereplős mozfilm volt, a jelenetek nagy részét a watfordi stúdióban vették fel.

A BBC idézi a vállalatot, amely szerint a bővítéssel közel háromszorosára nő a Leavesden-ben készülő alkotások produkciós értéke, a mostani 220 millió fontról 600 millió fontra.

A bővítési munkálatok 2024 nyarán kezdődnek, és a tervek szerint 2027-re fejeződnek be.