A Vas vármegyei hirdetések között találtunk egy szerkezetkész luxusházat, amit ugyan be kell még fejezni, de pont ezért még a magunk ízlésére tudjuk szabni. Lehet játszani a burkolatokkal, a szaniterekkel, nagyjából még mindennel, ami nem áll. Neves építésziroda tervezte, és igény esetén be is fejezik az eredeti tervek szerint, de hozhatjuk a saját csapatunk is, ha bennük jobban bízunk. A telek akkora, hogy akár osztható is.