A madarak nyelvén is értő új mesterséges intelligencia lefordítja, amit a baromfik mondanak, és még azt is feltárja, mikor kotkodácsolnak dühösen - írja a Sun Online .

Egy új mesterséges intelligencia képes megérteni, mit mondanak egymásnak a tyúkok,és csirkék, és azt is, hogy éppen milyen hangulatban vannak. Legalábbis ezt állítják japán kutatók, akik egy nemrégiben elkészült tanulmányukhoz tesztelték ilyen módon a mesterséges intelligenciát.

A tudósok egy még lektorálásra váró, online megjelent tanulmányukban fedték fel forradalmi felfedezésüket.

Ebben az úttörő tanulmányban a fajok közötti kommunikáció újszerű megközelítését mutatjuk be, a csirkék hangadásának megértésére összpontosítva. A mesterséges intelligencia (MI) és a gépi tanulás fejlett matematikai modelljeit felhasználva olyan rendszert fejlesztettünk ki, amely képes értelmezni a csirkék különböző érzelmi állapotait, köztük az éhséget, a félelmet, a dühöt, az elégedettséget, az izgalmat és a szorongást" - írták a kutatók.

A vizsgálat során 80 csirke hangját vették fel, és ezeket a hangmintákat elemezték a mesterséges intelligencia segítségével.

Ezután egy nyolc állatpszichológusból és állatorvosból álló csapat közreműködésével értelmezték az állatok mentális állapotát kiadott hangjuk alapján.

A kutatócsapat egyik tagja szerint felfedezésük hatalmas ugrást jelent. A kutató azt is hozzátette, hogy ez még csak a kezdet, hiszen nagy esély van rá, hogy hamarosan ezt a módszert más állatokra is ki tudják terjeszteni, ami hatalmas előrelépés lenne az állatokkal foglalkozó iparágakban. Azonban tény - ismerte el -, hogy kutatómunkájuknak is lehetnek korlátai, és egyáltalán nem biztos, hogy ez az eljárás átvihető más fajtákra, és fajokra is.