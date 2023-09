Magyarország az egyik legfontosabb befektetési helyszínként vesz részt az EXPO REAL-on, a világ egyik legrangosabb ingatlanos seregszemléjén. A fővárosit is meghaladó volumenű vidéki fejlesztésekkel, ipari ingatlanokkal és prémium irodákkal szerepel a kiállítók élvonalában Magyarország a világ egyik legrangosabb ingatlanfejlesztési szakkiállításán, a 25. müncheni EXPO REAL-on október 4-6. között, ahol 75 országból, több mint 2.000 kiállító és közel 40.000 döntéshozó jelenik meg. A Magyarország-Budapest-stand fókuszában a főváros mellett Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa és Szolnok fejlesztéseit, gazdasági környezetét is megismerhetik a magyarországi befektetési lehetőségek iránt évről-évre növekvő érdeklődést mutató nemzetközi befektetők.

A seregszemle középpontjában idén a globálisan is lendületesen fejlődő területek állnak: az ipari ingatlanok piaca, a logisztika és az 'A' kategóriás fenntartható irodafejlesztések. A Magyarország-Budapest-standot közösen alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK), a fő kiállító a Liget Budapest Projekt, a szakmai támogató a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE. Az ipari ingatlanok piacának legjelentősebb szereplője, a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) is bemutatja modern ipari csarnokait. A piac meghatározó ingatlanfejlesztői – az ATENOR, a GLP, a GTC, a Futureal és a HelloParks (a Futureal-csoport tagja), az InfoGroup és a WING – a legjelentősebb folyamatban lévő környezettudatos és fenntartható projektjeiket viszik a seregszemlére.

A vidéki fejlesztések meghaladják a fővárosiakat

Takács Ernő, a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke az Origónak hangsúlyozta, hogy mivel

a Magyarországra érkező tőkebefektetések a tavalyi után, idén is rekordot döntenek, ez egyrészt kiemelt figyelmet vonz hazánkra, másrészt jó lehetőséget jelent a professzionális ingatlanfejlesztők számára is. Bár az ingatlanfejlesztések lendületét a globálisan és itthon is lassuló gazdasági teljesítmény megtorpanásra késztette, a hazai befektetési lehetőségek iránti nemzetközi érdeklődés fenntartása fontos feladat, így 2023 jó megalapozó éve lehet a 2024-es, újbóli dinamikus bővülésnek. Takács Ernő kiemelte azt is, hogy az idén először a vidéki fejlesztések meghaladják a fővárosiakat, ami ugyan elsősorban a fővárosi ingatlanprojektek elmaradásával magyarázható, de az ingatlanfejlesztések egészségesebb eloszlását is mutatja.

Tekintettel arra, hogy az autóipar, és különösen az elektromos autózás vonatkozásában érkeztek a legnagyobb volumenű beruházások, amelyek a vidéki vagy regionális ipari központokra fókuszálnak, ezért egyre nagyobb az érdeklődés az ipari ingatlanok iránt is. Ezzel is csökken Magyarország „vízfejűsége" az ingatlanberuházások területén, amelyre nagyon jó példa a 2023-as év, hiszen 6 vármegyébe is érkezett olyan komolyabb befektetés, amely a következő évek erős növekedési motorja lehet.

Az ipari ingatlanok iránti kereslet 10-15 százalékos korrekciója azt mutatja, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó logisztikai cégek óvatosabban terjeszkednek. 2024 azonban már újra az erősödés éve lehet, a magyar gazdaság ismét növekedési pályára állhat a javuló nemzetközi hangulatban. Sőt, a 2024-27-es középtávú Oxford Economics előrejelzés szerint a régióban újra az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság lehet a magyar. Az infláció mérséklődésével, a reálbérek újbóli növekedésével a fogyasztás is erősödik, ami újra logisztikai keresletet generál a piacon.

A CBRE adatai alapján ismertette, hogy az ipari ingatlanok összterülete országosan 4,8 millió m²-re nőtt (12 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest), Budapesten és környékén meghaladta a 3,3 millió m²-t. Tervben van további, csaknem 1,2 millió m² létesítése, amelyből már mintegy 580.000 m² építés alatt is van. Az IFK elnöke kiemelte, hogy az elmúlt években vidéken is elkezdtek kialakulni ipari és logisztikai csomópontok, és felhívta a figyelmet az ipari és logisztikai ingatlanok piacán jellemző trendre, az úgynevezett reshoring, illetve nearshoringra: a nyugati vállalatok Európába hozzák vissza a korábban Ázsiába telepített telephelyeket, vagy közelebb hozzák a gyártási kapacitásaikat a célpiacaikhoz. „Ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb nyertese Európában Magyarország."

Az ingatlanfejlesztési piac másik „izmosodó lába" az irodapiac, amely továbbra is a fővárosra koncentrál. Budapest kiemelten jó ár-értékarányt kínál a nemzetközi cégeknek, ezért az üzleti folyamatok egyre több állomását szervezik ki a magyar fővárosba. A teljes budapesti irodaállomány a 2023-as első félévben 64.000 m²-rel bővült, amivel elérte a 4,3 millió m²-t. A régióban itt van építés alatt a legnagyobb állomány: körülbelül 330.000 m² iroda épül, ami régiós szinten abszolút kiemelkedő fejlesztési aktivitás, ez közel megegyezik Prága és Varsó együttes volumenével. A sok új fejlesztés vonzó lehetőséget teremt a bővülni tervező vagy hazánkba újonnan érkező cégeknek.

Lendületben a turizmus, ez segít a hotelek szegmensének

A hotelszegmensben a covid és a megugró energiaárak hoztak egy kisebb megtorpanást, de a turizmus újra lendületbe jött, idén a külföldi vendégek száma nőtt nagyon dinamikusan. Budapest jelentősége a nemzetközi turizmusban egyre erősebb: a külföldi vendégéjszakák száma 18 százalékkal magasabb a fővárosban idén a tavalyi értékhez képest, és ebben a megszokottnál is erősebb idei augusztus még nem is szerepel. A hotelek jó évre számíthatnak, az egyre emelkedő költségeiket sikeresen ellensúlyozzák a magasabb szobaárakkal, és továbbra is jelentős szállodaüzemeltető brandek keresik a belépési lehetőséget Budapestre, emellett a vidéki hotelpiac is sokat fejlődött.

A lakófejlesztéseknél a jövőben az energiaköltségek megugrása miatt azok a lakóprojektek futnak majd leginkább, amelyek kifejezetten koncentrálnak a fenntartható és energiahatékony megoldásokra. Ebben a prémium minőségű szegmensben vélhetően kevésbé csökken a kereslet, más szegmensekben a hitelkamatok csökkenése hozhat majd fellendülést – mutatott rá Takács Ernő.

Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója arról számolt be, hogy továbbra is töretlen a külföldi befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt. A 2022-es, Magyarország befektetésösztönzési történetében rekordnak számító 6,5 milliárd euró beruházási volument idén már az év első fél éve során sikerült túlszárnyalni. Tavaly 92 működőtőke-beruházás kapcsán született pozitív döntés, így 15.000 új munkahely született és több tízezer maradt meg, ugyanakkor idén már közel 12.000 új munkahely jött létre, csak június végéig. Minden idők legerősebb féléves eredményét hozta idén a magyar beruházásösztönzés: a 2023 első felében történt 8,1 milliárd eurós, azaz több mint 3.000 milliárd forintos volumen azt jelenti, hogy már most, fél év alatt megdőlt a tavalyi, egész éves eredmény. Nemzetközi szempontból Magyarország a Nyugat és a Kelet találkozási pontja, hiszen ez az a helyszín, ahol a nagy német autógyártók és az ázsiai akkumulátorbeszállítók találkoznak. Tovább erősíti ezt az állítást az a tény, miszerint a világ tíz legnagyobb akkumulátoripari cégéből már öt jelen van hazánkban. Joó István megjegyezte azt is, hogy Csehország mellett Magyarország büszkélkedhet a legkomplexebb gazdasági struktúrával. Példaként említette, hogy a Global Economic Diversification Index 2023 alapján Magyarország a világon a 9. legdiverzifikáltabb gazdaságú állam. Magyarország végzett az élen a Site Selection Magazine régiós országokat befektetési szempontból értékelő rangsorában, ahol a HIPA a régió első befektetési ügynöksége lett, és adó-versenyképességben is az élen vagyunk, hetedik helyen az OECD országok között – sorolta, kiemelve, hogy mindez jó alapot biztosít az újabb fellendüléshez.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a Liget Budapest Projekt keretében megvalósított kulturális fejlesztések vonzzák a nemzetközi befektetőket, mert a komplex kulturális terek, programok, kiegészülve a kortárs építészeti remekművekkel a modern város új modelljét jelentik, és a jövő városainak élhetőségét teremtik meg. Emlékeztetett rá, hogy tavaly a Magyar Zene Háza nyerte el a German Design Council által odaítélt Iconic Award-ot, az egyik legfontosabb szakmai díjat, amit az EXPO REAL-on vehettek át. Európa legjelentősebb kulturális fejlesztése, a Liget Budapest Projekt felpezsdítette a turizmust, rengeteg látogató érkezik vidékről vagy a határon túli magyar közösségekből, továbbá a külföldi turisták térképére is felkerült a megújuló Városliget.

"Az elmúlt két évben az új fejlesztések jelentős mennyiségű nemzetközi szakmai díjat nyertek el, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már ötmilliónál is több látogatót vonzottak. Bízunk benne, hogy hamarosan a Pritzker-díjas japán SANAA építésziroda által jegyzett Új Nemzeti Galéria megépítése révén néhány év múlva teljes lehet a Liget Budapest programja, amelynek köszönhetően a magyar főváros különleges kulturális negyeddel gazdagítja majd Európát" – emelte ki a vezérigazgató.

A vidék ereje kerül fókuszba

A magyar állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. - amely INPARK márkanév alatt lett ismert - Magyarország 18 városában, közel 900 hektáron van jelen, ezzel a magyarországi piac legnagyobb fejlesztési telek-portfólióját mondhatja magáénak. Az EXPO REAL-on a cégcsoport bemutatja az országos iparipark-koncepcióját, melynek keretében teljeskörűen kiszolgálja a hazai és nemzetközi piaci szereplők igényeit a helyszínek felkutatásától és a telekvásárlástól a tervezésen, kivitelezésen és finanszírozáson át a hosszú távú üzemeltetésig.

Az EXPO REAL-on felsorakozó vidéki nagyvárosok a magyar vidék erejét demonstrálják. Debrecen célja, hogy a város általános ingatlanpiaci bemutatásán túl, a hosszú távú gazdaságfejlesztési és humán erőforrás stratégiához illeszkedve promotálják a lakhatás fejlesztést, mely léptékváltást alátámasztja, hogy 2015 óta több mint 12 milliárd euró beruházás érkezett a városba, amely által 18.500-nál is több új munkahely létesül. Összesen közel 35 hektáron biztosítanak fejlesztési lehetőséget, melynek egyik legnagyobb projektje a közel 1.200 lakást tartalmazó Tócóvölgy fejlesztés, emellett bemutatják a város különböző pontjain elhelyezkedő, potenciális lakhatás fejlesztési területeket.

Kecskemét a magyarországi autóipar egyik központja. Logisztikai szempontból ideális adottságokkal bír országos, illetve európai szempontból is. Kecskemét a multi-layer gazdasága és az egyetem jelenléte miatt a tercier szektor és K+F tevékenységek számára is tökéletes célpont. Azokat a legjelentősebb ingatlanberuházásokat mutatja be a nemzetközi befektetőknek, amelyek a város gazdaságát fejlesztik, új munkahelyeket teremtenek, továbbá erősítik a régió országon belüli elfoglalt gazdasági pozícióját. Az iparterület fejlesztésekre, a lakhatási lehetőségek szélesítésére, az oktatás, szakképzés, egyetemi oktatás fejlesztésre, valamint a lakossági szolgáltatások fejlesztésére fókuszál.

Miskolcot az elmúlt években számos elektronikai és járműipari cég választotta új fejlesztése helyszínéül, amelyek építhetnek a város hagyományosan erős felső- és középfokú tudásbázisára, különös tekintettel a műszaki ágazatokban. Miskolc több önkormányzati tulajdont is befektetésre kínál azzal a céllal, hogy külső tőke bevonásával megújulhasson az épített környezet, megtörténhessen a belvárosi épülettömbök rehabilitációja, ösztönözzék az ingatlanfejlesztéseket és védjék a településképet is.

Nagykanizsa gazdaságát jelenleg a közvetlen M7-es autópálya-csatlakozással rendelkező, két egymással összekötött ipari park, a betelepült északi és a nemrégiben átadott, befektetőkre váró 90+80 hektáros keleti új Ipari Park tartja lendületben. Azonban a jövőbeni fejlődés irányát a jó logisztikai adottságaiból és ipari-gazdasági kultúrájából adódó potenciál jelöli ki, amely további két ipari park kialakítását rajzolja fel, szigorúan a fenntarthatóság, a körkörösség jegyében. A város további dinamikus fejlődését megalapozó elkészült infrastrukturális fejlesztéseket mutatja be Münchenben. A hat út kereszteződésében álló Nagykanizsa az ipari parkok gyűrűjében, de mégis a „zöld", körforgásos utat járva tud tovább fejlődni a következő évtizedekben kiteljesítve logisztikai központi szerepét.

A kiemelkedő logisztikai adottságokkal rendelkező Szolnok városa 330 hektár szabad területtel és kedvező feltételekkel várja a befektetőket. A közép-alföldi térség gazdasági centruma ideális helyszínéül szolgál a nemzetközi befektetőknek, Budapesttől 100 km-re fekszik, közlekedés-földrajzi helyzete a vasúti és a közúti szállítások tekintetében egyaránt kedvező. A város az általa nyújtott lehetőségeknek köszönhetően a világszínvonalat képviselő globális vállalatok letelepedésének preferált helyszíne. A meglévő 126 hektáros ipari park szomszédságában található az a 330 hektáros terület, amely kiváló helyszínt kínál zöldmezős ipari beruházások számára.

