A jogi környezet folyamatos változásaihoz a vállalati és az üzleti szektornak is alkalmazkodnia kell, ezért egyre több területen vezetik be a compliance-rendszert, lehetővé téve az eredményesebb működést.

Az új megfelelési iránymutatás hosszú távon védi a vállalatok értékét, segíti őket abban, hogy hatékonyabban, eredményesebben működhessenek. A Debreceni Egyetem a modellváltás hatására megjelent új gazdasági szemlélet miatt is abba az irányba fordult, hogy a versenyszektorban már bizonyított technológiákat, módszereket vezessen be

– mondta Dr. Herman Zsuzsanna, a Debreceni Egyetem compliance igazgatója.

Ez a rendszer már nemcsak az Európai Unióban, hanem Magyarországon is elterjedt, így a hazai vállalatok vezetői is fontosnak tartják, hogy alkalmazkodjanak hozzá, versenyképesebbé és átláthatóbbá téve a tevékenységüket. Az igazgató hozzátette: minden cégnek saját érdeke a compliance-elvek alkalmazása, hiszen ellenkező esetben jelentős stratégiai veszteségeket szenvedhetnek el, így például presztízsveszteségek érhetik őket, de akár büntetéseket is kaphatnak.

A Debreceni Egyetem vezetése is felismerte annak fontosságát, hogy a piacalapú működés szabályainak betartása elengedhetetlen a tervezhetőség és a stabil gazdasági működés érdekében. Mivel az egyetem fenntartója a 2021-es modellváltást követően ma már a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány, így az intézmény az oktatási tevékenység mellett olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyeknek köszönhetően egyre meghatározóbb tényező az üzleti világban

– hangsúlyozta Herman Zsuzsanna.

Az egyetem partneri hálózata folyamatosan bővül, ezért szükség van arra, hogy itt is megtörténjen az átfogó compliance-rendszer kiépítése, megőrizve ezzel az egyetem értékeit. A Debreceni Egyetem lehet az első olyan felsőoktatási intézmény az országban, amely compliance-kultúra kialakításába kezd a szervezeti egységeinél azért, hogy a jogszabályi és szabályozási változásokhoz szigorúan alkalmazkodva rugalmasabb modellben működhessen.

Az új rendszer bevezetésének másik célja, hogy a Debreceni Egyetem példát mutasson a többi oktatási intézménynek. A compliance-hálózat révén ugyanis erősödhet az intézmény megítélése, hosszú távon versenyképes és sikeres lehet az üzleti szektorban.

A Compliance-rendszer bevezetésének szükségességéről, feltételeiről, eredményeiről konferenciát rendez október 17-én a Debreceni Egyetem. A tanácskozáson a hálózat kiépítésében érintett vállalatok képviselői osztják meg tapasztalataikat a résztvevőkkel, emellett az egyetem is bemutatja céljait, feladatait.

Az eseményen

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

a Kúria,

a Legfőbb Ügyészség,

az Állami Számvevőszék,

a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

és a General Electric Magyarország Kft.

képviselői tartanak előadást. A témával kapcsolatban kerekasztal-beszélgetést is szerveznek

az OTP Bank Nyrt.,

a Magyar Nemzeti Bank,

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara,

a Bosch Kft., a Magyar Ügyvédi Kamara

és a Debreceni Egyetem

képviselőinek részvételével.

A konferencia programjáról, az előadókról vagy a megközelíthetőségéről ezen a linken lehet többet megtudni.