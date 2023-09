Mára a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli az ország legátfogóbb, leginnovatívabb intézményfejlesztési programjává vált, amelynek már harmincnégy iskola lehet a részese.

Egyedisége nem a modern eszközökben, hanem abban a komplexitásban rejlik, amit a program elsőként valósított meg Magyarországon. A digitális eszközöket nyitott tanulási térrel, a csoportmunkát támogató bútorzattal, több tantárgyat felölelő pedagógiai módszereket fejlesztő képzéssel és tanárok anyagi támogatásával ötvözte egyedülálló egységgé a kezdeményezés.

„Az elmúlt években a High-Tech Suli egy igazi közösséggé vált, jó volt találkozni a programban résztvevő tanárokkal és személyesen megköszönni a munkájukat. Ugyan az elért eredmények feltételeit a támogatás teremtette meg, de az intézményvezetők és a pedagógusok segítették győzelemhez a gyerekeket a különböző versenyeken, ők újították meg a pedagógiai környezetet és tették diákok százai számára érthetőbbé és elérhetőbbé a jövőt" – mondta el Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke.

A Mészáros Csoport a széles körű jótékonysági tevékenysége mellett az elmúlt években több mint egymilliárd forintot fordított oktatásfejlesztésre, amelynek eredményeit mi sem bizonyítja jobban, mint a programban résztvevő iskolák sikerei.

Az első alkalommal megrendezett High-Tech Suli konferencián Várkonyi Andrea bejelentette, hogy a program folytatásában ─ az újabb támogatásnak köszönhetően ─ hamarosan bővül a High-Tech Sulik száma.

A High-Tech Suli program lényege, hogy digitális tantermek felszerelésével és a tanárok támogatásával segíti hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy a világ megismerése mellett, a bennük rejlő tehetséget is fel tudják fedezni. A cél, hogy a körülmények soha ne állhassanak a tudás útjába és minden adott legyen ahhoz, hogy helyt tudjanak állni a felnőttek sokszor kihívásokkal teli világában. A High-Tech Suli egy kapu a világ megismeréséhez. Ahogy a program jelmondata fogalmaz: "Mert minden gyerek egy önálló galaxis."

A köznevelési és szakképzési intézmények részére módszertani, oktatástechnológiai és infrastrukturális fejlesztéseket biztosítanak. A tantermekben olyan eszközök segítségével tanulhatnak a diákok, mint az interaktív panel, az oktató robotok, vagy éppen a 3D nyomtató, de a különlegesebb berendezéseken kívül tanulói és tanári laptopokat, valamint teljes bútorzatot is biztosít a program. Támogatják az ott dolgozó pedagógusok szakmai fejlődését, továbbá elősegítik a diákok felzárkóztató esélyteremtését, illetve tehetséggondozását.

A távoktatás nem egyenlő a digitális tantermi oktatással, ez utóbbi esetében a diákok jelen vannak az iskolában, és a helyszínen hatékonyabb módszerekkel sajátítják el a tudásanyagot. Egy valóban minden igényt lefedő digitális tanterem létrehozása azonban meglehetősen költséges. Ezt vállalja át a High-Tech Suli program, és nem csupán a szükséges professzionális eszközöket biztosítják, hanem a használatukhoz szükséges tudást is átadják tanári képzések formájában.

Az oktatástechnológiai konferencia részeként bemutatkoztak ─ a programban résztvevő ─ a helyi iskolaválasztási rangsorban élre ugró intézmények és azok az iskolák is, amelyek rövid idő alatt kerültek be a hazai robotikai versenyek élmezőnyébe.

Horváth Ádám, a High-Tech Suli program szakmai vezetője, egyben az Education: Next Szövetség elnöke, az Origo kérdéseire válaszolva azt hangsúlyozta, hogy ez a program újszerű jelenség a magyar oktatási intézményi rendszerben, hiszen kevés olyan komplex megközelítésű képzési kezdeményezés létezik, amelynek keretében az eszközöket, a módszertant és a tananyagot is együtt, támogatás formájában nyújtják az intézményeknek. A program keretében megvalósul a tanárok képzése is, akik a projekt ideje alatt ösztöndíjat kapnak.

Az intézményeket az évente kiírt pályázatok keretében választják ki, amelyek iránt hatalmas az érdeklődés. Fontos, hogy a támogatás részeként kapott eszközök nem csak az informatika és a matematika tantárgyaknál, hanem a természettudományos tárgyaknál, de akár a történelem vagy az idegen nyelvek oktatásában is alkalmazhatók.

Az eszközöket úgy választják ki, és olyan pedagógiai programot alakítanak ki, ami azt segíti, hogy a gyerekek megtanulják azokat a készségeket, képességeket, amelyeket majd a munka világában is alkalmazni tudnak. A projekt keretében a tanulók olyan feladatokat kapnak, amelyek életszerű problémák megoldásán keresztül mutatják be, hogy mi mindenre használható a digitális technológia.