Jeffrey Pfefferle és Leon McNaught valamivel több mint 32.000 eurót (12.5 millió fontot) fizetett két házért a szicíliai Mussomeliben. Mint hamarosan megtudták, a város vezetése döbbenetes áron, csupán egy euróért is kínál házakat, méghozzá abból a célból, hogy a település ne néptelenjen el.

Habár a páros aggódott, hogy az 1 eurós otthonok ígérete túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, úgy döntöttek, hogy utánanéznek a programnak. Mint kiderült ez az ajánlat azért annyira nem is jó, mert báraz ezen az áron kínált ingatlanok között vannak kis házak és egészen hatalmas villák is, de mindre igaz, hogy nagyon leromlott állapotúak.

A pár végül mégis úgy döntött, hogy Olaszországba repülnek, hogy megnézzék az ingatlanokat. Az ingatlanszemle után alá is írtak egy adásvételi szerződést egy teljesen berendezett házra, amelyben antik bútorok és üvegcsillárok vannak. A házért végül 30.000 eurót (12 millió forint) fizettek. Ám ahogy Mussomeliben sétálgattak egy 1 eurós ház is felkeltette a figyelmüket. Ez a város központjában van, négy emelet magas és még garázs is tartozik hozzá. Ezt már gondolkodás nélkül megvásárolták, és így valószínűleg hamarosan be is költöznek oda.

Lehetnek buktatók az 1 eurós házak vásárlásánál

Olaszorrszág számos pontján hirdetnek hasonló programokat az egyes településeken az elnéptelenedés megállítására. Ám ezek buktatókkal is járhatnak. Az egyes ingatlanok megvásárlásának feltételei is eltérőek, de többségük nagy felújítási munkálatokat igényell. A házak magánszemélyek tulajdonában vannak, akik gyakran azért akarnak megszabadulni tőlük, hogy ne kelljen adót fizetniük.

Némelyik épület bontásközeli állapotban van, nem biztonságosak, és többségükben folyóvíz és áram sincs még.

A vásárlási feltételek között általában szerepel a közjegyzői díjak megtérítése, egy hároméves, 5.000 eurós vásárlási garancia kötvény megvétele a településtől (melynek összegét lejártakor visszatérítik), valamint a felújítás két hónapon belüli megkezdése az engedélyek kiadását követően. Az építkezés megkezdéséhez munkavállalási engedélyeket is be kell szerezni.

Egyes, hasonló programokat hirdető települések a házakat azzal a feltétellel adják el, hogy a vevők beköltöznek odaa, és a városban fognak dolgozni. Ezeket a házakat árverésre bocsátják, így azok ténylegesen 5.000 euró (2 millió forint) körül (vagy többért) kelnek el.

