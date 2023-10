A Raab Collection a napokban bejelentette, hogy felfedezett, megvásárolt és most először árverésre bocsájt egy, a függetlenségi háború történetében nagy jelentőségű levelet. Ebben George Washington tábornokként köszönetet mond Istennek és az Égieknek az amerikaiak sorsfordító, forradalmi győzelméért.

A levelet George Washington a csatatéren saját kezével írta a saratogai fegyveres összecsapás után, és a becslések szerint 275.000 dollárt (kb. 101,5 millió forintot) érhet most.

"A Gondviselésnek ezt a különleges kegyét hálával kell fogadnunk" - írta Washington 1777. október 18-án James Potter dandártábornoknak, néhány nappal azután, hogy a kontinentális csapatok a saratogai csatában szétverték a túlerőben lévő brit erőket.

Az aukciósház szerint a levél 1777 óta Potter dandártábornok leszármazottainak tulajdonában volt. Potter a függetlenségi háború alatt az amerikai hadsereg felderítő, kém- és gerillacsapatait vezette.

"A saratógai győzelem fordulópontot jelentett az amerikai függetlenségi háborúban és az amerikaiak történelmében is. Az eredmény meggyőzte XVI. Lajos király udvarát arról, hogy az amerikaiak megállják a helyüket a brit hadsereggel szemben, és megpecsételte az Amerika és Franciaország közötti szövetséget." - írja az American Battlefield Trust.

"Ez a levél a maga szépségében az akkori amerikaiak számos fontos tulajdonságát is magában foglalja: a vallásosságot, a hazaszeretetet, és a rendíthetetlen hitet a győzelemben. Washington folyamatosan hitt abban, hogy az amerikaiak erőfeszítéseit, és szabadság iránti vágyát az égiek is támogatják. Időtlenségét bizonyítja, hogy az ország első elnökének szavai továbbra is inspirálják népét" - hangsúlyozta Nathan Raab, a The Raab Collection igazgatója.

A levél azonban nem ennyire ünnepi hangvételű a második felében, Washington ugyanis pár sor után ugyanis átváltott a parancsok átadására, sürgetve Pottert, hogy ragadja meg az amerikai kezdeményezést, és fokozza a nyomást a brit erőkre.

Washington a levele végén visszatér a tiszteletteljes hangnemhez, és az amerikai forradalomra úgy hivatkozik, mint "a dicsőséges feladatra, amelyet mielőbb győzelemre kell vinni."

Forrás: Fox