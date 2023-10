A 33 éves Hayley mostohakörülmények között kezdte az életét, már egészen fiatalon, szülei ugyanis elváltak, amikor egy éves volt. Gyermekkora rendkívül szerény körülmények között telt, hiszen négyen kellett megélniük mintegy havi 300 fontból (a kislány bátyjával, édesanyjával és mostohaapjával élt) és még ez is tetéződött, miután itt is kenyértörésre került sor, és a család hajléktalanná vált. Édesanyám egyszer csak felhívott az egyetemen, hogy költöznünk kell, én pedig hazasiettem, és mindent, amink csak volt, le kellett vinnem a kertbe, aztán beléptünk a hajléktalanrendszerbe. Nagyon traumatikus volt az egész - mesélte a nő.

Hayley mindig is hitt benne, hogy van számára jobb élet is odakint, ám úgy látja, a háttere segített abban, hogy eljusson oda, ahol ma tart.

Hayley kemény neveltetése erős munkamorálhoz vezetett, és mindössze nyolc évesen már saját pénzt keresett, autómosással.

18 éves korában heti 60 órát dolgozott egy fodrászatban és egy kocsmában, miközben éjszakai iskolában is tanult, végül két év után búcsút mondhatott a hajléktalan létnek, amikor találkozott férjével, az akkor 42 éves Derekkel.

Az élete egy időre rendbe jött, azonban a negyedik gyermeke születése körül egészségi állapota rohamosan romlani kezdett.

„Amikor a legidősebb gyermekemnél, Lucasnál autizmust diagnosztizáltak, és megtudtam, hogy terhes vagyok a negyedik babámmal, úgy gondoltam, valamit változtatni kell. Ültem a mankóimmal a kezemben, amikor közölték velem, hogy 50 éves koromra valószínűleg tolószékben kerülök. Azt gondoltam: nem ezt akartam, nem lehet, hogy így alakuljon az életem. Elkezdtem hát átalakítani mindent magam körül, és erős késztetést éreztem ezzel párhuzamosan arra is, életmód tanácsadónak képezzem át magam." A 2017-ben egy bloggal kezdődő vállalkozás hamar hűséges követőkre talált, majd leányvállalatain és hirdetésein keresztül bevételt is hozott a konyhára. 2021-ben támadt az az ötlete, hogy egyesíti a tanácsadó és közösségi média területén szerzett képességeit és ezeket első cégében, a The Sigma Femme-ben kamatoztja.

Mindössze hat hónapon belül a vállalkozása hat számjegyű forgalmat ért el, miközben "közösséget épít, és értéket ad."

Hayley az első 18 hónapban hosszú órákon át dolgozott, és minden fillért visszafektetett az üzletbe, most havi 8700 fontot tesz zsebre, ami majdnem 4 millió forintnak felel meg. A sikeres üzletasszony és családanya mára azt az életet éli, amilyenre mindig is vágyott; járja a világot, időt tölt a gyerekeivel – akik magántanulók –, és egy háromemeletes házban lakik, Aberdeenshire-ben.

Forrás: The sun