Többek között veszélyes, egészségügyileg kockázatos munkakörülményekre és brutálisan hosszú, szünet nélküli munkaidőre hivatkozva perelte be Jeff Bezos milliárdos üzletembert a volt házvezetőnője. Az Amazon Inc. alapítója tagadja a vádakat, állítása szerint az asszony azt követően döntött a per mellett, hogy Bezos jogi csapata nem fogadta el a kilenc millió dolláros megegyezési kérését.