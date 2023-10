Egy fiatal lány arról számolt be, hogy karrierje megnehezíti a randizást, mivel sikerei és vagyona megfélemlíti a férfiakat. Lien Sue cosplay hobbijának köszönhetően ma már havonta 55 ezer fontot, azaz majdnem 20 millió forintot keres azzal, hogy bomba testét mutogatja közösségi oldalán. Kezdetben iskola mellett öltözött be különböző karaktereknek, hogy egy kis pluszpénzt keressen, mostanra azonban az influenszernek Instagramon 135 ezer követője van, valamint számos rendezvényen is megjelenik.

Lien Sue elmondása szerint Jessica Nigri motiválta arra, hogy erotikus vonalat vigyen a cosplay világába. Az anyagok azonban annyira drágák voltak, amikor még diák volt, hogy online előfizetési szolgáltatást vett igénybe, így Patreon oldalának köszönhetően finanszírozni tudta szenvedélyét.

A lány elmondása szerint a jelmezek elkészítése általában 60-70 órát vesz igénybe, de előfordul, hogy 400 órát kénytelen rászánni. Emellett körülbelül 80-400 font körül költ jelenleg kosztümre. A magát "kockaként" jellemző Lien, aki jelenleg egyedülálló, azt mondja, hogy a férfiak, akikkel randizik, gyakran olyan emberek, akikkel az interneten találkozik, például gamerek és anime-rajongók. De az sem jelent számára kizáró okot, ha valaki nem szereti a cosplay-t. Így munkájának köszönhetően a szerelmi élete nem tökéletes, azonban megvannak az előnyei. A fiatal lány nemrég több mint 300 millió forintért vásárolt házat Németországban, ami nem meglepő, amikor elmondása szerint három nap alatt 12 ezer fontot keresett azzal, hogy rajongókkal fotózkodott és képeket árult magáról.

Forrás: Daily Star