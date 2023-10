Az 1993-ban alapított World Travel Awards a turisztikai szolgáltatók és a vendéglátásban tevékenykedő cégek közül minden évben megjutalmazza a szakma legjobbjait. Ezt a díjat világszerte az iparág legrangosabb díjaként ismerik el, és sokan a turisztikai ágazat Oscarjaként tartják számon. Az egyik legismertebb budapesti luxushotel az idén két rangos elismerésben is részesült.

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest másodszor nyerte el a Magyarország vezető luxusszállodájának járó díjat. Az elmúlt években a szálloda már többször megnyerte a Magyarország vezető üzleti szállodája, és a Magyarország vezető szállodája kategóriát.

Emellett a hotel Corvinus Elnöki Lakosztálya Magyarország vezető szállodai lakosztálya lett az idén - teszi hozzá a Roadster cikke.

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest a modern luxus megtestesítője, mind az itt nyújtott szolgáltatások színvonalát, mind az épület adottságait tekintve. A Budapest szívében fekvő ötcsillagos szállodában 315 tágas szoba és 38 elegáns lakosztály várja a vendégeket.

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest elnöki lakosztálya:

Az ide érkezőket sokszínű gasztronómiai kínálat várja, amely magában foglalja a kötetlen hangulatú ÉS Bisztrót, az ÉS Delit, a The Living Roomot és a Blue Fox The Bárt, valamint az első közép-európai Nobu Éttermet. A szolgáltatások körét bővíti az európai évszakok váltakozására épülő Kempinski The Spa, melynek helyi vonatkozású ajánlata egy különleges holisztikus iszapkezelés.

A hotel gazdag klasszikus és kortárs magyar műgyűjteménnyel büszkélkedik és a benne található galéria elhivatottan szolgálja a hazai művészek bemutatását. A Ten Rooms névre keresztelt rendezvényszint a legújabb innovatív megoldásokat kínálja, míg a The Kitchen Caters teljeskörű catering szolgáltatást nyújt szállodán belül és kívül.