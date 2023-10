A Sussex-i hercegi pár azon dolgozik, hogy a királyi udvartól távol, önállóan is megállja helyét, és A-listás személyiséggé válhassanak az Egyesült Államokban is, mióta 2020-ban lemondtak uralkodói feladataikról és átköltöztek az óceán másik oldalára. Azóta a pár az Archewell márkáján keresztül jövedelmező médiaszerződéseket kötött, és számos Netflix-sorozatot jegyez, Markle pedig saját Spotify-podcastot is indított.

Mégis sokakat megdöbbentett a hír, miszerint mindezek mellett a volt sorozatsztár Markle újabban a politika felé kacsintgat, és állítólag a nemrég meghalt Dianne Feinstein kaliforniai szenátor posztját venné át. Egy a kaliforniai kormányzóhoz álló adományozó a Mail on Sunday című lapnak sejtelmesen ezt nyilatkozta: "történtek már őrültebb dolgok is a politikában", és azt is megjegyezte, hogy a hercegnét komoly esélyesnek tartja.

Nem ez az első alkalom, hogy az egykori királyi családtag a politika iránti érdeklődésének is hangot ad. 2020 szeptemberében egy bennfentes a Vanity Fairnek elkotyogta, hogy Markle azért is ragaszkodott annyira az amerikai állampolgárság megszerzéséhez, mert szerette volna kipróbálni magát politikusként.

Ha sikerrel jár a hercegné törekvése, azzal évi 143.000 fontot tehetne pluszban a családi kasszába. A legmegdöbbentőbb, hogy ismerve Markle fényűző életmódját, ez az összeg valószínűleg csak arra lenne elég, hogy az egyik testőrcsapatukat kifizethesse.

Forrás: Daily Star