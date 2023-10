A prémium osztály az IC vonatok fedélzetén elérhető legmagasabb szolgáltatási kategória, az 1. osztályhoz képest is magasabb színvonalat képvisel. Az utasok szívesen választják ezeket a fülkéket hosszabb utak esetén. 2021 ősze óta közel 159 ezer prémium helyjegyet értékesített a vasúttársaság, amiből több mint 100 ezret idén, 2023-ban vásárolták meg.

Október 2-tól már óránként közlekedik IC+ prémium és bisztrószakasszal ellátott kocsi a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza fővonalon, annak köszönhetően, hogy valamennyi Nyírség IC-ben, továbbá a Latorca IC-kben és az eddig bisztrókocsi nélkül közlekedő 580-as számú Tokaj IC-ben is. A fejlesztésnek köszönhetően kialakul az a legbővebb országos hálózat, amely a hazai gyártásban elkészült 35 első osztályú, prémium és bisztrószolgáltatást nyújtó kocsival lefedhető.

A járművek 2021-től napjainkig tartó fokozatos forgalomba állásával már négy, a nyári időszakban további egy vasúti fővonalra tért vissza hosszú idő után a fedélzeti vendéglátás:

Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest;

Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony;

Budapest–Kecskemét–Szeged;

Budapest–Dombóvár–Pécs;

nyáron Budapest–Székesfehérvár–Balatonfüred–Tapolca–Szombathely, elő- és utószezonban Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Fonyód–Keszthely.

A visszajelzések alapján az utasok mindenhol pozitívan fogadták az új szolgáltatások bevezetését, a bisztrószolgáltatás népszerűsége a vendéglátási bevételi adatok növekedésében és a bisztrókocsikon realizált tranzakciók számának emelkedésében is megmutatkozik. Legnépszerűbb termékek között szerepelnek a különféle ízű, helyben készre sütött lepények, valamint a szendvicsek és a különféle kávés italok.

A MÁV-START először 2021 őszén állította forgalomba kiemelt InterCity-vonalain az első- és prémium (1+) osztályú IC+ kocsikat. Az utasforgalmi próbaüzem egy pár kör-InterCity-vonatban, az akkori Dália és Vércse IC-kben kezdődött, majd hamarosan további nyolc InterCity-vonatban vált elérhetővé a prémium- és bisztrószolgáltatás a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest járatokon. 2021 decemberétől a szolgáltatást valamennyi kör-InterCity-vonatra kiterjesztették. 2022. február végétől a bisztrószolgáltatás kísérleti jelleggel megjelent néhány Budapest-Keleti–Győr–Csorna–Szombathely viszonylatú IC-ben is. Tavaly a nyári menetrend életbelépésével elérhetővé vált a prémium- és bisztrószolgáltatás a Balaton északi partján közlekedő egyes InterCity-vonatokban is, majd ősztől Szeged felé, a decemberi menetrendváltástól pedig már Pécsre is utazhattunk prémium- és bisztrószolgáltatást nyújtó IC+ kocsival. Idén a teljes szezon alatt is megtalálhatóak voltak ezek a járművek a Balaton körül.

A prémium szakasz 1. osztályú menetjeggyel, valamint 1990 forintos prémium helyjegy váltása mellett vehető igénybe. A prémiumszolgáltatás így a standard 1. osztályhoz képest csak kismértékben drágább, viszont még kényelmesebb utazást és további extra szolgáltatásokat is tartalmaz. A prémium osztályra (1+) helyet váltó utasok exkluzív környezetben, kényelmesen tágas ülésben és térben utazhatnak, ami egyaránt jó választás, ha kellemes kikapcsolódásra vágynak vagy menetközben dolgoznának, mert az ülések munkára vagy étkezésre is alkalmas kihajtható asztalokkal rendelkeznek.