A Market Építő Zrt. generálkivitelezésében két éve épül a székesfehérvári Alba Aréna, amely kívülről már jelentős mértékben végső formát öltött, a látványos tetőfedő-elemek is kivétel nélkül a helyükre kerültek.

Az épületet Tarnóczky Tamás Attila és Balázs Mihály építészek tervezték.

Az építkezés a végéhez közeledik: az Alba Arénát a tervek szerint az év végéig adják át. Nemrég Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes tett közzé fotókat a fejlesztésről egy bejárást követően, illetve arról is beszámolt, hogy a projekt terv szerint halad.

Képes összeállításunkban látványos fotókat mutatunk az Alba Aréna építéséről:

Az Alba Aréna a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapat otthona lesz, illetve rendezvény- és közösségi központként funkcionál majd - emeli ki a Magyar Építők cikke. A fehérvári és hazai jégkorongsport mellett 20–25 teremsportágat is ki tud majd szolgálni, időszakosan pedig akár hatezernél is több néző befogadására is képes lesz. A csarnok befogadóképessége jégkorongmeccseken 6000, koncertek és egyéb eseményeken akár 8000 fő is lehet.