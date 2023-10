Amanda Seyfried imádja azt a hangulatot, ami vidéki farmházában mindig fogadja, de ettől az életérzéstől nem szeretett volna elszakadni akkor sem, ha kötelessége a New York-i belvárosba szólítja. Egy frappáns vétellel most megvalósult az álma.

Amanda Seyfried színésznő New York-i lakását Pied-à-Terre célból vette, ami egy olyan szállást jelent, ahol annak tulajdonosa csak rövid ideig tartózkodik.

"Amikor megvettem ezt a New York-i lakást még nem volt benne semmi más, csak az ablakok" - mesélte a színésznő.

A lakás egy 1907-ben épült, a nemzeti műemléki jegyzékben szereplő épület legfelső emeletén található, és három egykori személyzeti lakrészből állt, így semmilyen otthonos elem nem volt benne - ahogy például falak sem. Azonban drámai ívű ablakokból nem volt hiány, így minden szoba fényárban úszhatott. Seyfried pedig pontosan olyan lakást keresett magának, ami a természetből a lehető legtöbbet engedi a belső térbe.

Korábban egy sötét és nyirkos harmadik emeleti belvárosi lakásban élt, mert saját bevallása szerint tériszonya volt. De most úgy érezte, hogy készen áll a továbblépésre. Férjével, Thomas Sadoski színésszel az idejük nagy részét egy farmon töltik a New York-i Catskills-hegységben (de Los Angelesben is van egy lakásuk), és ezzel az új vétellel most a nyüzsgő nagyvárosba is be tudták csempészni a vidéki életérzést.

Az Oscar-jelölt és Emmy-díjas színésznő a lakás átalakítási munkálataival a General Assembly tervezőcéget bízta meg, mert korábbról már ismerte Sarah Zames és Colin Stiefre tervezők kiváló képességeit. Zames elmondása szerint ez volt eddigi pályafutásának legdrámaibb lakásátlakítása.

"Hatalmas kihívás volt már az is, hogy egyáltalán élhetővé, lakhatóvá tudjuk tenni ezt az ingatlant" - nyilatkozta a cég alapító tervezője.

A munkát az is nehezítette, hogy mivel az épület, amiben a lakás van műemléki védelem alatt áll, csak nagyon szigorú szabályok mentén és korlátozottan tudtak átalakításokat, bontásokat végezni. A duó rengeteg egyedi készítésű beépített elemet használva képes volt valami olyat létrehozni, ami Seyfried és családja számára is megfelelt.

"Zames-nek nagyon élénk a fantáziája és rengeteg innovativ ötlete van, ha kis helyre kell beépítenie a szükséges elemeket" - büszkélkedett a színésznő.

Az egyedi polcokkal kialakított konyhát így közvetlenül a tetőablak alatt alakították ki, válaszfalként pedig egy beépített tükörrel díszített tölgyfa deszka szolgált.

A nagyobb hálószobába a helyspórolás megoldása a beépített tölgyfa tárolószekrények lettek, a két gyerek hálószobájába pedig egyedi emeletes ágyak kerültek.

A színésznő pedig nagyon meg van elégedve az eredménnyel.

"Több hónapot is a belvárosban kell töltenem évente, és most úgy érzem, hogy ez a lakás tökéletes menedék lesz nekem és a családom számára".

Forrás: Architecturaldigest