Elizabeth Hirschhorn 2021 szeptemberében bérelte ki Sascha Jovanovic brentwoodi vendégházát hat hónapra, éjszakánként 105 dollárért. Az asszony azonban azóta is itt lakik, és még bérleti díjat sem hajlandó fizetni.

Az ügy pikantériája, hogy az ingatlan tulajdonosa nem tudja kilakoltatni a szerinte illetéktelen házfoglalót, mert a bíróság kimondta, hogy a Los Angeles-i városvezetés által nemrég elfogadott Just Cause rendelete alapján erre nincs joga. A nevezett törvény ugyanis tiltja a bérleti jogviszonyok jogos ok nélküli megszüntetését, és a vétlen kilakoltatások esetén áthelyezési támogatást ír elő.

Hirschhorn ügyvédje kijelentette, hogy a vendégház az ügyfele otthona, akit a főbérlő addig nem lakoltathat ki, ameddig erről hivatalos végzést nem tud felmutatni, és a költözés költségét ki nem fizeti. Hozzátette továbbá, hogy mivel az ingatlan bérbeadása és a zuhanyzó felépítése sem kapott hivatalos engedélyt, így a bérleti díj fizetési kötelezettség előírása is jogellenes.

A főbérlő megszegte a törvényt, és megpróbált pénzt keresni azzal, hogy olyan melléképületet tett fel az AirBnB oldalra, aminek a bérbeadhatóságát a helyi önkormányzat nem hagyta jóvá

- nyilatkozta a bérlő jogi képviselője.

"Miután lebukott, ahelyett, hogy helyesen cselekedett volna, megfélemlítette és zaklatni kezdte ügyfelemet, majd koholt vádak alapján beperelte."

A bírósági dokumentumok szerint Hirschhorn és Jovanovic kezdetben jóban voltak, a probléma akkor kezdődött, amikor az albérlő panaszkodni kezdett az elektromos redőny meghibásodása miatt. Állítólag amikor Jovanovic bement a vendégházba, hogy megjavítsa a redőnyt, több problémát is talált ott: penésznyomok voltak a mosogató körül, és több egyéb kár jelére is felfigyelt. Megkérte albérlőjét, hogy amíg a hibákat ki nem tudja javíttatni, lakjon az egyik közeli szállodában, és ennek költségeit is állta volna. Hirschhorn azonban nem volt hajlandó még erre a rövid időre sem elköltözni, és abba sem egyezett bele, hogy átmenetileg a főházban lakjon.

Arra hivatkozott, hogy a koronavírus járvány veszélyessége miatt nem érzi magát biztonságban, ha elhagyja a létesítményt, és felidézte a város COVID-19 bérlővédelmi határozatát is.

A tulajdonos és a bérlő között egyre jobban elmérgesedett a viszony, olyannyira, hogy Hirschhorn már teljesen elbarikádozta magát a vendégházban, senkit sem volt hajlandó beengedni. 2022 áprilisában már elfogyott a tulajdonos türelme, és kijelentette, hogy az albérlő nem maradhat tovább, mert mások szeretnék kivenni a vendégházat.

Sascha Jovanovic háza

Amikor a nő még mindig nem akart elköltözni, Jovanovic a város lakásügyi osztályától kérte, hogy a nőt lakoltassák ki. Közben Hirschhorn a város Építésbiztonsági Osztályához fordult, amely két szabálysértést talált a lakóegységben - azt, hogy nem volt engedélyezve a lakhatás, és nem engedélyezett zuhanyzóval rendelkezett.

Az asszony továbbá felkeresett egy lakásügyekkel foglalkozó nyomozót, akinek elpanaszolta, hogy a főbérlője jogellenesen akarja kilakoltatni, folyamatosan zaklatja, és a neki a rendelet szerint járó költözési díjat sem hajlandó kifizetni.

A lakásügyi nyomozó az ügy kivizsgálása után arra a következtetésre jutott, hogy Jovanovic nem a városi előírások szerint járt el, ezért a kilakoltatás sem jogszerű.

Habár a vendégház tulajdonosa 660 dolláros bírságot is kapott, amiért megsértette a városi törvényeket, mégis két különbőzö ügy miatt is pert indított albérlője ellen: kártérítési keresetet, a kifizetetlen bérleti díjak miatt, továbbá fellebbezést is benyújtott a bíró azon döntése ellen, amellyel elutasította a kilakoltatási eljárást.

Hirschhorn erre válaszul 2022 augusztusában ellenkeresetet nyújtott be, amelyben 15 különféle jogsértéssel vádolta Jovanovicot - többek között gondatlansággal, zaklatással, érzelmi stressz szándékos okozásával, jogellenes üzleti gyakorlattal és a Los Angeles megyei COVID-eljárások megsértésével. Azt állította, hogy a férfi tudott a lehetséges penészproblémáról már mielőtt ő beköltözött, folyamatosan zaklatta, és szükségtelen javítási munkálatokra hivatkozva próbálta őt eltávolítani az illegális bérleményből.

A bírósági eljárás és a felek közötti csetepaté még mindig tart, így Hirschhorn azóta sem hajlandó sem elköltözni, sem bérleti díjat fizetni. A kedélyek sem nyugodtak le, sőt a helyzet csak fokozódott: "olyan mintha háborús zónában élnék, csak itt még nem röpködnek golyók" - mondta Jovanovic.

