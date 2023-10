Hulk tulajdonosát Marlon Greenan-nak hívják, az amerikai New Hampshire-ben él, őrző-védő feladatokra kiképezhető kutyák tenyésztésével foglalkozik. Kétségtelenül olyasmivel rendelkezik, ami senki másnak nincs a világon: a bolygó alighanem legnagyobb pitbullja tekintélyt parancsoló megjelenésű, robusztus állat, amivel senki nem akarna kikezdeni.

Az állat értékét 2 millió fontra, azaz nagyjából 900 millió forintra becsülik.

Greenan azt állítja, a tenyésztésre használt állat utódait illegálisan exportálták az Egyesült Királyságba, ahol a pitbull 1991 óta, a Dangerous Dogs Act nevű törvény értelmében tiltott fajtának számít. A kutyatenyésztő állítását arra alapozza - írja a The Sun -, hogy sok, a kutyák iránt érdeklődő tisztában van vele, hogy ő a tulajdonosa a rekorder pitbullnak. A férfi szerint sokan írnak neki időről időre az Egyesült Királyságból azzal kapcsolatban, hogy a szokottnál nagyobb pitbullt láttak, amiből a tenyésztő arra következtet, hogy Hulk unokája, sőt, egyes esetekben közvetlen leszármazottja lehet az adott állat.

Greenan úgy látja, ez ismétlődhet meg az XL bully, más néven amerikai bully esetében is. Ez a fajta ugyanis várhatóan még ez év végéig tiltólistára kerül a briteknél. Rishi Sunak brit miniszterelnök a múlt hónapban jelentette be, hogy a fajtához köthető támadások számának növekedése miatt London úgy látja, hogy az amerikai bully kutyák veszélyt jelentenek a gyerekekre és közösségeikre nézve. A politikus azt is kifejtette, hogy az esetek kapcsán látni, hogy nem pusztán néhány, rosszul kiképzett vagy nem megfelelően nevelt kutyáról van szó, hanem egy fajtához köthető viselkedésmintáról. Azt is mondta, hogy bár a kutyák viselkedéséért a felelősség elsődlegesen továbbra is a tulajdonosokat terheli, a kormány is be fog avatkozni "a lakosság védelme érdekében", és az amerikai bully fajtánként való tiltását helyezte kilátásba.

Hulk gazdájával egy erdei sétán:

Ha a rendelkezést valóban bevezetik, akkor könnyen lehet, hogy igaza lesz Greenan-nak, aki szerint Hulk utódai törvénytelen úton, szélhámosok révén kerülhettek az Egyesült Királyságba, és most ennek ismétlődését vetíti előre. A tenyésztő szerint az amerikai bully-k várható betiltása a briteknél fellendítheti mind a külföldi tenyészetekből való beszerzésüket, mind pedig a tiltás hatályba lépése után, az országba való csempészetüket. Az amerikai tenyésztő úgy látja, hogy a jelenleg érvényes adminisztratív szabályozással nem lehet megakadályozni azt, hogy más fajtájú kutyát szállítsanak be a britekhez, mint ami a hivatalos, fajtaspecifikus leírásokat is tartalmazó dokumentumokon szerepel.