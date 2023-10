Az ingatlanért mintegy 3 millió dollárt (1 milliárd forintot) kér a jelenlegi tulajdonosa.

"Ritkán látunk olyan házat a piacon, amelynek ilyen gazdag hollywoodi történelme van" - mondta Steve Frankel, a Coldwell Banker ingatlanközvetítő cég ügynöke.

Nancy Sinatra énekesnő az 1960-as években vásárolta meg a házat, amikor a popsztár Tommy Sands felesége volt. Ekkoriban jelentette meg a These Boots Are Made For Walkin' című slágerét is.

A Beverly Hills-i rezidencia ezt követően rövid ideig a Lost in Space rendezőjének, Sobey Martin-nak a birtokában volt, aki 1973 júniusában 103.000 dollárért továbbadta Abraham és Renee Franknek. A ház érdekessége, hogy az énekesnő ennek garázsa előtt forgatta az I Gotta Get Outta This Town című dalához készült videóklipet.

Az ingatlan jelenleg Abraham és Renee Franknek lányának, Orly Franknek a tulajdonában van, aki középiskolás kora óta lakik itt. Az alacsony, fehérre meszelt 250 négyzetméter alapterületű épület egy zárt, negyed hektáros telken áll, és négy hálószobával és ugyanennyi fürdőszobával rendelkezik. A tágas nappaliban egy fehér téglás kandalló és egy martini bár is van. A kertben pedig napozóterasz, és hatalmas medence van.

Frank azért döntött az ingatlan eladása mellett, mert szülei, Abraham és Renee Frank meghaltak.

IDE kattintva több felvétel is látható erről az ingatlanról.

Forrás: RobbReport