Koronavírus elleni csodaszernek árultak egy egyszerű fehérítőt. Azok közül, akik ittak belőle, többen meghaltak, és sokan kórházba kerültek. A csodaszert egy család, apa, és három fia árulta. Most mind a négyen börtönbe kerültek, összesen 55 évet kaptak.

Mark Grenon és három fia alapította a Genesis II.álegyházat, méghozzá abból azért, hogy ennek védelme alatt több tízezer palack fehérítő oldatot adhassanak el, amelyről azt állították, hogy csodaszer a koronavírus ellen.

A Floridában élő 66 éves Mark Grenont és fiait, a 37 éves Jonathan Grenont, a 36 éves Joseph Grenont és a 29 éves Jordan Grenont bűnösnek találták az amerikai állampolgárok megtévesztésére irányuló összeesküvésben, amelyet egy nem engedélyezett és hamis márkajelzésű gyógyszer forgalmazásával követtek el. A floridai család egy általuk Miracle Mineral Solution-nak (MMS) nevezett terméket gyártott, reklámozott és értékesített, ami egy a szájban klór-dioxiddá, erős fertőtlenítőszerré változó nátrium-kloridot (tengeri sót) tartalmazó kémiai oldat.

Azt állították, hogy a veszélyes oldat fogyasztásával kezelhető, megelőzhető és gyógyítható a Covid-19, de több súlyos betegség és rendellenesség, köztük a rák, az Alzheimer-kór, a cukorbetegség, a HIV/AIDS és a leukémia "gyógymódjaként" is hivatkoztak rá. A gyanú elaltatása érdekében azt azonban még hozzátették, hogy mint minden gyógyszernek, ennek is lehetnek mellékhatásai, amik között előfordulhat hányás, hasmenés és életveszélyesen alacsony vérnyomás.

A család azután kezdte el árulni a terméket, hogy létrehozta a "Genesis II Egészség és Gyógyítás Egyháza" nevű kamuegyházat. Mint utóbb kiderült, a négy férfi kizárólag azért hozta létre az egyházat, hogy legalizálhassák az oldat használatát, elkerüljék az MMS állami szabályozását, és megvédjék magukat a büntetőeljárástól. A termékhez kapcsolódó összes költséget a család az álegyházukhoz érkezett adományokból finanszírozta.

Azok közül, akik a szert használták, többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba, sőt többen bele is haltak. Mint a tárgyaláson kiderült, a család egy piszkos, lepusztult fészerben készítette a folyadékot.

Az apát és Joseph nevű fiát 5-5, Jonathant és Jordant 12 és fél év börtönre ítélték, mivel őket egy polgári peres eljárásban is bűnösnek találták, miután kiderült, hogy habár bírósági határozat kötelezte őket az MMS forgalmazásának leállítására, ők ennek nem tettek eleget.

Ezután megfenyegették a polgári perben eljáró bírót, és azt mondták, hogy ha a kormány megpróbál érvényt szerezni a bírósági végzésnek, akkor fegyvert ragadnak.

Később razziát tartottak Jonathan lakásában, ahol több ezer üveg MMS-t és több töltött fegyvert is találtak, köztük egy olyat is, amelyet egy egyedi hegedűtokba rejtettek. Az apa és Joseph azért kapott jóval kevesebb börtönbüntetést, mert nekik sikerült Kolumbiába szökniük, ahol kiadatásuk feltételeként ejtették a bíróság megsértésének rájuk is érvényes vádjait.

