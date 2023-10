Van egy hatalmas felhőkarcoló az indiai Bengaluru városban, amely arról híres, hogy a tetején felépült egy 16 millió fontot érő kastély. A tulajdonosa azonban soha nem tette be ide a lábát.

Az indiai Bengaluru város üzleti negyedének felhőkarcolójára épített "égi kastély" tulajdonosa Vijay Mallya üzletember, aki még soha nem tette be ide a lábát. Habár a bravúros kivitelezésű ingatlanhoz még egy szabadtéri medence is tartozik, azóta is üresen áll.

Mallya 2016-ban menekült el Indiából, amikor a háza még el sem készült. A férfi, aki azóta az Egyesült Királyságban él, nagy valószínűséggel soha nem térhet haza, mert ha megtenné, a kormány azonnal büntetőeljárást indítana ellene, és börtönbe kerülne.

A 819 millió fontnyi adósságot felhalmozott üzletember ugyanis a vád szerint több nemzeti bankból is sikkasztott.

Vijay Mallya több mint 20 évig volt a Sanofi India és a Bayer CropScience indiai elnöke, de sok más cégnek is ő volt az első embere. Ő volt továbbá India második legnagyobb belföldi légitársaságának, a Kingfisher Airlines-nak az alapítója és korábbi tulajdonosa is, mielőtt az csődeljárás alá került, majd összeomlott. A légitársaságot 2012-ben felszámolták, miután a jelentések szerint a pilóták és az utaskísérők 15 hónapig fizetés nélkül dolgoztak. De Mallya volt a a Force India Formula-1-es csapat, és a Royal Challengers Bangalore krikettcsapat korábbi tulajdonosa is. A férfit az indiai legfelsőbb bíróság a távollétében börtönbüntetésre ítélte a Kingfisher Airlines pénzügyi szabálytalanságai miatt.

Irfan Razack, a Prestige Estates Projects ingatlanközvetítő cég vezetőjének elmondása szerint hatalmas kihívás volt a villát egy felhőkarcoló tetején felépíteni, de nagyon odafigyeltek arra, hogy az épület pontosan a megrendelés szerint készüljön el. Az átadásnak a közelmúltban kellett volna megtörténnie, de időközben Mallya-t négy hónapnyi letöltendő börtönbüntetésre ítélték a légitársaságánál elkövetett szabálysértések miatt. Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy a brit kormány kiadja-e az üzletembert Indiának, és ezzel együtt azt sem tudni, hogy a férfi valaha elfoglalhatja-e ezt az impozáns égi palotát.

Forrás: Daily Star