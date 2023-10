Az 1880 Union nevű ingatlan a kaliforniai Los Alamosban található. A közel 150 évvel ezelőtti megnyitása óta többféle célra használták már: többek között volt már magánrezidencia, étterem és szálloda is.

Alig négy évvel Los Alamos városának megalapítása után az 1880 Uniont távíróhivatalnak és Wells Fargo postakocsi-megállónak építették. Távíróállomás, bemutatóterem és szálloda volt az utazó ügynökök számára.

Az épület 1893. február 16-án leégett, de 1915-ben újjáépítették, és a postások, vasúton közlekedők számára nyújtott szállást. Később hírességek is felfedezték maguknak ezt a különleges épületet, az 1950-es években itt lépett fel Johnny Cash.

1972-ben az akkori tulajdonos, Dick Langdon eredeti állapotába állította vissza az 1880-as Uniont. De itt forgatta Michael Jackson és Paul McCartney az 1983-ban megjelent Say Say Say Say című dalukhoz készült klipet is.

Jelenleg szállodaként, szalonként és rendezvényhelyszínként működik, 14 szobával és a régi nyugati idők hangulatával. A borkínálat mindössze három fajtára korlátozódik, ezek közül a két leghíresebb Kurt Russell Gogi bora, valamint Kate Hudson és Matt Bellamy Hudson-Bellamy rosé bora.

Az ingatlant 2016-ban ismét felújították - ami a Sotheby's szerint a luxustényezőt hozta játékba, miközben továbbra is tiszteletben tartotta a gazdag történelmet.

Forrás: Fox Business