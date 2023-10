Meglepő kutatási eredmények szerint a zenét "hallgató" növények sokkal több levelet növesztenek és jóval több napfényt vesznek fel. Egy alkalommal kiderült, hogy III. Károly brit király beszél a növényeihez, sőt, énekel is nekik.

Még 1986-ban az akkori Walesi herceg, Károly egy televíziós műsor során bevallotta, hogy beszélget a növényeivel. Igen, odamegyek és beszélgetek a növényekkel. Nagyon fontos velük beszélni - válaszolnak, tapasztalom - jelentette ki. Bár sokan gúnyolták akkoriban a herceget, későbbi kutatások bebizonyították, hogy valóban van reakció a növényekben, amikor beszélünk hozzájuk.

Egy ide vonatkozó kísérlet során például a Bandari által előadott "The Purple Butterfly" című dal csendült fel a vízi lombikfűnek, ami egy gyakori tavirózsa és az állattartásban gyakran használt takarmány. A szám naponta öt órán át szólt, 60-70 decibeles hangerővel, ami a normál beszélgetések hangerejéhez hasonlít. Egy hét elteltével a kutatók összehasonlították a zenét hallgató növényeket a csendben termesztett társaikkal. Az eredmények lenyűgözőek voltak - írja a Promotions.hu.

Az ötödik napon a "zenehallgató" növények levelének növekedési üteme majdnem tíz százalékkal meghaladta a csendesekét, emellett a fehérjetartalmuk is 60 százalékkal növekedett. Azt is felfedezték, hogy a zene hatására hatékonyabban hasznosították a napfényt. A kutatók megállapították, hogy a hangrezgések megváltoztatják a növények több mint ezer génjének működését, ideértve a fotoszintézis és a hormonok szabályozásában résztvevőket is.

A tudósok szerint ez a felfedezés áttörést hozhat a mezőgazdaságban.