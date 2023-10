2023. augusztus elején leégett a hosszú ideig Nagy-Britannia leghóbortosabb, legferdébb kocsmája címet viselő vendéglátóipari egység, a titulus most az elődjéhez közeli, Tipton-ban található Tilted Barrel-re szállt. Ahogy a dudley-i, most ez is értékesítésre vár. A kocsma vendégei remélik, hogy nem ismétlődik meg az elődjével történt sorscsapás.