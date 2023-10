Lényegében eldőlt, hogy Taylor Swift most futó, Eras című koncertkörútja pénzügyileg a világ eddigi legsikeresebb popzenei turnéjaként zárul majd 2024-ben. A Quartz újabb érdekes számokat közölt összeállításában arról, hogyan lendíti még az amerikai gazdaságot is mérhető mértékben a Swift iránti csillapíthatatlan rajongói érdeklődés.

Beyoncé kezdte, Taylor Swift pedig folytatja: ahogy az Origo megírta, az Abba, a Beatles és néhány más, a korábbi évtizedekben csúcson lévő illetve aktív előadó és zenekar után, most ők azok, akik az elemzők szerint mérhető hatást gyakorolnak az országok gazdasági teljesítményére. Taylor Swift turnéja iránt akkora az érdeklődés világszerte, hogy még az abból készült, hamarosan mozikba kerülő koncertfilm is rekordesélyes, annyian várják a premiert, hogy már az elővételes jegyértékesítés több millió dollár bevételt hozott. Amióta pedig nemrég egyértelművé vált, hogy nem pusztán pletykálják, hanem az énekesnő valóban az amerikai futball aktuális sztárja, Travis Kelce párja, azóta a közösség felületeken is megnőtt irántuk az érdeklődés.

Maradva a Swifthez köthető gazdasági hatásoknál - például a magánéleti vonatkozásaival eladott ketchupnál -, a számítások szerint turnéja alsó hangon is 5 milliárd amerikai dollár vásárlói költést generál az Egyesült Államokban idén (ez nagyjából 1800 millárd forint), vagyis még a turné 2024-es állomásai és lezárása előtt.

Ez azt az összeget jelöli, melyet a rajongók elköltenek a koncerten való részvételhez kapcsolódóan. Jellemzően ilyen költésnek számítanak a szálláshelyeken, ételvásárlások és közlekedés kapcsán tett vásárlások, például amikor a rajongók egy hozzájuk közeli nagyvárosba utaznak a koncertélményéért.

A magas összeg mögött a kalkulációk szerint az áll, hogy a Swift-rajongók sokkal többet költenek, mint más előadók kedvelői. Az adatok szerint minden elköltött 100 dollár, amelyet kifejezetten az élő fellépés miatt fizet ki egy rajongó (például a belépőjegy megvásárlására), átlagosan 300 dollár további költést generál a fellépés helyszínén, azaz a helyi gazdaságban. A Swift-rajongók viszont ennél jóval többet költenek, a számítások szerint átlagosan 1300-1500 dollárt. Ezen összegek egy része például ruházati cikkekre megy el, illetve a koncerthez kötődő merchandise-termékek vásárlására.

Az 5 milliárd dollár önmagában hatalmas összeg, de az arányokat nézve persze elenyészőnek tűnik az Egyesült Államok 2021-es, 23 ezer milliárd dollárt meghaladó GDP-jéhez képest. A vásárlói költéseket pedig még át kell vezetni a bruttó nemzeti össztermékbe, vagyis kiszámítani azt, hogy ténylegesen mennyivel járulnak hozzá a gazdasági bővüléshez. Bár százalékban kifejezve ez minden bizonnyal nem lesz túl magas a szám, de a hangsúly nem is az értéken, hanem azon a tényen van, hogy a Swift-turné minden valószínűség szerint kimutatható, mérhető hatást gyakorol az amerikai gazdasági növekedésre.