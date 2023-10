A 28 éves Holly Weymouth mindig is szerette a rózsaszín holmikat, így természetesen a Barbie babáknak is nagy rajongója. Emellett saját bevallása szerint gardóbja 90%-a is rózsaszín ruhák teszik ki, amelyekre több ezer fontot költ. Hozzátette, sokan furcsának, sőt egyenesen őrültnek titulálják emiatt, és nagy ívben kerülik őt, Holly azonban nem törődik velük.