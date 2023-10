A brit Tesco vezetője is aláírta azt a petíciót, amiben a támogatók arra szólítják fel a londoni kormányt, tegyen konkrét intézkedéseket a kiskereskedelmi szektorban elharapódzó bűncselekmények, az üzletek dolgozóit érő, nem egyszeres erőszakos támadások visszaszorítására.

Ezzel a legnagyobb brit kiskereskedelmi lánc is csatlakozott a petíciót aláírók többezres táborához. Ha az aláírók száma eléri a 10 ezret, akkor a kormánynak hivatalos választ kell adnia az abban foglaltakra, ha pedig 100 ezren támogatják a kezdeményezést, akkor a parlamentnek is meg kell vitatnia. Cikkünk készítésekor az aláírások száma a 12.500-at közelíti, azaz a kormánynak napirendre kell vennie - írja a Grocery Gazette.

A petíció a nemrég a brit kormánynak címzett levél folytatásának is tekinthető. Ahogy az Origo megírta, néhány hete közel száz brit kiskereskedelmi lánc vezetője írta alá azt a levelet, melyet a londoni kormánynak, azon belül pedig a belügyminiszternek címeztek. Az aláírók között a hagyományosan meghatározó élelmiszer-kiskereskedések vezetői, köztük a Tesco és a Sainsbury's irányítói is ott vannak, de aláírta a petíciót a Marks & Spencer főnöke is. A vállalatok akcióterv kidolgozására sürgetik a kormányt a kiskereskedelemben tapasztalható bűnözési hullám visszaszorítására.

A most benyújtott petíció hasonló javaslatokat fogalmaz meg, mint amik kiskereskedelmi szektor hivatalos levelében olvashatók. A legfontosabb követelés az, hogy a kiskereskedelmi dolgozókkal szembeni erőszakos cselekményeket vagy visszaéléseket önállló bűncselekményi kategóriaként ismerjék el a jogrendben.

"Ezzel nem pusztán a cselekményeket elkövetők társadalmi arányokat nézve kicsiny, de erőszakos csoportjának küldenénk erőteljes üzenetet. Hanem azt is kinyilvánítanánk, hogy minden esetben az áldozatok mellett állunk, és védelmük, biztonságos munkakörülményeik pedig az egész nemzet számára fontosak" - fogalmazott kommentárjában Jason Tarry, a Tesco vezérigazgatója.

A helyzetet egyre tarthatatlanabbnak ítélik meg a kiskereskedők. Ahogy az Origo megírta, egyre több vállalat szereli fel testkamerákkal az áruházakban dolgozó alkalmazottakat, a Tesco pedig nemrég azt jelentette be, hogy egyes áruházaikban a pénztárosokat biztonsági elválasztófalak felszerelésével védik az erőszakos támadásoktól.

A kiskereskedelmi cégeket tömörítő szakmai szervezet, a British Retail Consortium adatai szerint a bolti dolgozók elleni erőszakos incidensek száma idén harmadával nőtt a tavalyihoz képest, így 2023-ban már naponta 850 fizikai bántalmazás történik a brit üzletek alkalmazottaival szemben.