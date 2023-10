A Red-dot díjas 360 Design Budapest célja a hazai és regionális alkotók ismertségének növelése, a designmárkák nemzetközi piacra lépésének elősegítése, valamint az új, innovatív, fenntartható irányok bemutatása a szakmai közösség és a széles nyilvánosság számára.

A 2023-as év fontos újítása, hogy a formatervezők és iparművészek mellett képzőművészek is bemutatkoznak, új helyszínen, az Adria-palotában kialakított, különleges installációs térben. A kiállítás kurátora, Bonta Gáspár látványos koncepcióval készült a rendezvényre: Magyarország és a régió gazdag designtörténeti és iparművészeti örökségét ötvözve a kortárs alkotásokkal, egy valódi múlt-jelen-jövő tengelyt létrehozva.

Több mint 60 alkotó, köztük 15 pályakezdő, több mint 200 alkotása lesz látható. A régió több országából, összesen 13 formatervező és művész munkái - többek között cseh, osztrák, lengyel, ukrán, horvát - is megjelennek a kiállítótérben. Az Iparművészeti Múzeummal megvalósuló együttműködés keretében Horváth Judit, muzeológus, kurátor és Bonta Gáspár által kiválasztott műtárgyak erősítik tovább a kiállítás kulturális hagyományokra és a változásra építő koncepcióját.

"A Magyar Divat & Design Ügynökség célkitűzése, hogy Magyarország a régiós szinten meghatározó pozíciót töltsön be a divat és design szektorokban. Ennek jegyében 2020 óta valósítja meg a nemzetközi szinten is elismert 360 Design Budapest kiállítást, amely az országimázs és a turisztikai vonzerő növeléséhez is hozzájárul. A regionális design kiállítás kulturális, turisztikai, oktatási intézmények, építőipari és design vállalkozások bevonásával egy élményalapú, a CEE országokban egyedülálló design programsorozattá fejlődött az évek során. A rendezvénysorozatra a nemzetközi sajtó képviselői is ellátogatnak, akik nemcsak a 360 Design Budapest programjain vesznek részt, hanem úgynevezett hospitality tour keretében Budapest kulturális és művészeti értékeiből is ízelítőt kapnak, így a fővárost is népszerűsíthetik." – mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

A 360 Design Budapest kiemelt vendége a nemzetközi design egyik legelismertebb ikonja, Rossana Orlandi. A rendezvény csütörtöki napján mutatják be fejlesztési terveiket a design LAB curated by Rossana Orlandi 2023-as szezonjának gyártó és tervező párosai, majd a világhírű kurátor a design iránt érdeklődő fiatalokat közvetlen beszélgetésre is várja, hogy megossza velük tapasztalatait és inspirációit. Pénteken a 6AM: Glassworks olasz designmárka kreatív alapító duója, Edoardo Pandolfo és Francesco Palù panelbeszélgetés keretében a kézművesség és a design modern megközelítésének izgalmas fúzióját tárják fel.

"Az idei tematika a változás és az arra való nyitottság lehetőségeit járja körbe, a múlt és jelen találkozására, valamint a magyar kulturális örökség megőrzésére, megújítására épül. A 360 Design Budapesten kiállító tervezők a művészetek eszközeivel keresik a válaszokat a 21. század kihívásaira, mint a fenntarthatóság vagy az anyaginnovációk. Törekedtünk rá, hogy ezúttal is nagy hangsúlyt fektessünk a fiatal generáció bevonására és a különböző ágazatokkal való együttműködésre. Első alkalommal jelennek meg a hazai gyártók a kiállítótérben, amely célunk a további kapcsolatépítés ösztönzése. Bízunk benne, hogy a szakmai és régiós kooperációkkal egy jelentős mérföldkőhöz ér a programsorozat és megerősítheti pozícióját a régióban." – emelte ki Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese.

A kiállításon exkluzív tárlatvezetést tart Bonta Gáspár, a 360 Design Budapest kurátora, Varga Priszcilla, stylist és art director, Winkler Nóra kulturális szakember, Horváth Judit, muzeológus, kurátor, az Iparművészeti Múzeum Kortárs Design Főosztályának vezetője, Kelen Anna, a Virág Judit Galéria vezető művészettörténésze, valamint Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol zenekar énekes-frontembere. A Meet the Designers és a Meet the Manufacturers programokhoz csatlakozóknak közvetlenül is lesz lehetőségük megismerni a tervezőket és a hazai gyártók képviselőit.

Különböző side eventek is várják az érdeklődőket a főváros több pontján, a Code Showroom bemutatóterében a olasz designmárka, a 6AM:Glassworks pop-up kiállítással készül. A programok sorát tovább erősíti a Független Iparművészeti Kortárs Szalon (FIKSZ) által rendezett designvásár, ahol több mint 40 élvonalbeli hazai iparművész alkotása található meg a kínálatban. A Virág Judit Galéria igazi különlegességnek számító, Zsolnay tárlatára is érdemes lesz ellátogatni. Az Art Market Budapest együttműködésével megvalósuló Inside Art / Building on Art Hungary szakmai napon pedig a közterületeken megjelenő művészet kérdéseit és jövőjét járják körbe a szakemberek. A partnerség egyik látványosabb eleme a fővárosban közlekedő designvillamos, amellyel az érdeklődők a kettes villamos vonalán utazhatnak, az Art Market Budapest és a 360 Design Budapest helyszínei között.

A 360 Design Budapest kiállítást az elmúlt évek során már számos nemzetközi designversenyen díjazta a szakmai kösösség: Red-dot díj mellett az A' Design Award & Competitionben két kategóriájában is a dobogóra került, a 11. Global Eventex Awards díjátadón Virtual Expo kategóriában arany, míg Art Event kategóriában bronz is elismerésben részesült közel 600 pályamű közül.

A rendezvénysorozat együttműködő partnere az Art Market Budapest, az Iparművészeti Múzeum, a Czechdesign, a Code Showroom, JAB Anstoetz Group, a Max City, a Virág Judit Galéria, a FIKSZ és a Roadster magazin.