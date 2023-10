Írország fővárosának repülőterén megnyílik az első olyan bolt, amit mesterséges intelligencia (AI) irányít. A vásárlóknak a belépéshez az üzlet bejáratánál be kell szkennelniük a fizetéshez használt kártyájukat. A vásárlás után az AI a súlyérzékelő és a kameratechnológia segítségével felméri, hogy az emberek mit vennének meg, majd annak összegével terheli a belépéskor megadott fizetési eszközüket. A Dublin Town To Go elnevezésű üzlet teljesen készpénzmentes, valamint nincs benne személyzet és pénztáregép sem.

Vincent Harrison, a dublini repülőtér kereskedelmi és fejlesztési igazgatója, szerint az üzlet olyan új élményt nyújt majd az utasoknak, amit még nem tapasztaltak életük során. Hozzátette, hogy a bolt éjjel-nappal nyitva lesz, valamint nagy segítség lesz azok számára, akik nem beszélnek angolul.

Forrás: Irish Independent